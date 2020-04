Neskutočný objav v krypte katedrály: Po 10 rokoch tam narazili na zlatú baňu na FOTO

Predstavitelia episkopálnej cirkvi z Katedrály sv. Petra a Pavla wo Washingtone, známej aj ako Národná katedrála, si zrejme radi robia rezervy na horšie časy. V roku 2006, keď prepukla vtáčia chrípka, miestna komunita zakúpila 5000 respirátorov N95 (čínska norma N95 zodpovedá európskej norme FFP3). Ochorenie vtedy našťastie nemalo veľký rozsah, a tak zostali ochranné pomôcky uskladnené v krypte katedrály. Pred pár dňami si na ne spomenul člen miestnej komunity Joe Alonso. "Respirátory sme dali skontrolovať výrobcom, ktorí zistili, že sú stále funkčné a bezpečné. Môžu tak ochrániť veľa ľudí," uviedol reverend Randolph Marshall Hollerith.

Seek and ye shall find, apparently.



Today @WNCathedral sent 3000 N95 masks to @MedStarGUH and 2000 to @ChildrensNatl after a stonemason found a forgotten stash in the Cathedral crypt. Certified by manufacturer as still good. pic.twitter.com/UNAvhOPssx