Môžete sa nakaziť koronavírusom z balíka alebo dotykom mobilu? Vedci to už vysvetlili

OAKLAND - Kamenné prevádzky väčšiny obchodov sú momentálne zatvorené, predajcovia však ponúkajú dodávku tovaru. Mnohých zaujíma, či sa môžu nakaziť koronavírusom z prevzatého balíka. Ďalších sužuje predstava, že by sa vírus mohol udržať na ich telefóne. Vedci konečne prezradili, ako to v skutočnosti je.

Doposiaľ neexistuje nijaký výskum, ktorý by sa zaoberal infikovaním koronavírusom z prevzatého balíka alebo telefónu. Vedci však vychádzali z nedávnych štúdií, ktoré skúmali schopnosť vírusu prežiť na istých povrchoch.

Jedna z najpresnejších štúdií v tejto oblasti bola publikovaná v časopise The New England Journal of Medicine. Odborníci zároveň s odolnosťou vírusu SARS-CoV-19 preskúmali aj životnosť vírusu spôsobujúceho ochorenie SARS. Zistili, že vírus dokáže prežiť vo vzduchu a na štyroch povrchoch (z plastu, nehrdzavajúcej ocele, medi a kartónu) pri teplote 21 až 23 stupňov Celzia. Vírus prežije štyri hodiny na medi, až 24 hodín na kartóne a dva až tri dni na plaste a nehrdzavejúcej oceli.

Zdroj: Getty Images

"Ak sa dotýkate predmetov, s ktorými niekto v poslednom čase manipuloval, uvedomte si, že môžu byť kontaminované a umyte si ruky," uviedol spoluautor štúdie James Lloyd-Smith, profesor ekológie a evolučnej biológie na Kalifornskej univerzite. Teoreticky by mohol vírus na kartóne vašej zásielky prežiť jeden deň, v prípade plastového krytu na mobile až niekoľko dní.

Zdroj: Getty Images

Vedci však upozorňujú, že netreba robiť unáhlené závery. Po prvé, nikto netuší, do akej miery je nákazlivý niekoľko dní starý vírus. Po druhé, životnosť koronavírusu na rôznych povrchoch závisí aj od okolitej teploty. Pokiaľ sa vírus dostal na kartónovú škatuľu, pravdepodobne neprežije. Škatule sa totiž prenášajú z vyšších, izbových teplôt, do nižších vonkajších. Z toho vyplýva, že skutočne nie je jednoduché zistiť, ako dlho dokáže vírus prežiť na takýchto povrchoch. Najlepšie urobíte, ak si po prevzatí balíka poriadne umyjete ruky. Pokiaľ ide o váš telefón, manipulujte s ním len pod podmienkou, že máte čisté ruky.