Na dobrú noc fľaška vínka: Mnohí Slováci pijú v karanténe viac! Môže to spôsobiť katastrofu

BRATISLAVA - Posedenie s kamarátmi v bare vypadlo v čase, kedy straší koronavírus, z bežného programu mnohých ľudí. Na alkohol však nezanevreli. Práve naopak. Nájdu sa takí, ktorí pijú viac, než obyčajne. Podľa odborníkov je to logická reakcia na súčasnú situáciu. V súvislosti s touto témou však "spoza rohu" vykúkajú poriadne problémy.

Na čapované v obľúbenej krčmičke môžete zabudnúť. Podniky si ale našli svoju cestu. Mnohé ponúkajú donášku priamo na vašu adresu. Sociálny kontakt teda chýba, no pohárik v ruke nie. "Pijem viac. Lebo človek z nudy robí to, čo by inak nerobil. Kým predtým som si dal prvé pivo tak okolo siedmej večer, teraz si ho dám v pohode už o jednej poobede," povedal Bratislavčan Tomáš.

Aj Alena priznala, že alkoholu konzumuje viac. "Ale nie je to také, že sa opíjam. Skôr je to také "popíjanie". Dám si večer prosecco a tak. Alebo keď príde kamoška. No vtedy sme schopné stiahnuť aj tri fľaše," priznala.

Nájdu sa aj takí, ktorí naopak doma pijú menej. Michal uviedol, že pri posedení s kamarátmi v podniku si často dá pivo naviac, lebo si ho dajú aj ostatní. Doma si síce naleje pohár vína, ale len občas, k filmu s partnerkou.

Marek sa vyjadril, že v karanténe síce nepije viac, no má pocit, že obľúbený drink si dopraje častejšie. "Každý deň, približne od obeda," upresnil. "Doma pijeme z nudy. Samozrejme nám to aj chutí. Berieme to ako prevenciu proti korone. Lepšie sa nám koverzuje pri víne, ako pri vode," zavtipkoval v náročných časoch.

Dopyt sa zvýšil

Mnohí si nakúpia alkoholické nápoje v obchode. No veľa ľudí si zvolí objednávku cez internet. "Áno, zaznamenali sme zvýšený počet objednávok," potvrdil Jozef Korman zo Sveta nápojov. "Čo sa týka alkoholu, tak hore vyletel hlavne vysokopercentný alkohol, ktorý ľudia používajú na výrobu dezinfekcie," upresnil.

Podľa jeho slov sa ale výrazne zvýšil aj dopyt po vínach. "Čo sa týka tvrdého alkoholu, ktorý aj pijú okrem liehu na dezinfekciu, tak je tam nárast vo všetkých kategóriach, ale nedá sa povedať, že teraz ide výrazne Rum alebo Whisky alebo niečo iné," uzavrel.

Ako to vidia odborníci?

Sociologička Silvia Porubänová reagovala, že v danej situácii vníma riziko v súvislosti s vyššou konzumáciou alkoholických nápojov. "Je to jedna z činností, ktoré sú pre ľudí prístupné. Sme pri zdroji. Veď alkohol v obchodoch nechýba," povedala.

Podľa jej slov sa však pod pitie alkoholu podpisuje aj stres. "Pitie nemá v tomto prípade len relaxačnú úlohu. Ľudia sa utiekajú k alkoholu preto, lebo chcú zabudnúť na stres, frustráciu," popísala s tým, že práve v tom vníma nebezpečie.

"Je možnosť, že aj dávky, ktoré ľudia konzumujú, sa budú zvyšovať," vyjadrila sa a dodala, že práve teraz je potrebné, aby Slováci popíjali menej. "Napriek všetkému si musíme zachovať zdravý rozum," varovala.

Klinický psychológ Daniel Kotrč z ambulancie klinickej psychológie NEONYX v Žiline poradil, že ak pijeme v týchto chvíľach z nudy, asi by bolo dobré nájsť si niečo, čo nám vyplní náš čas. "Ak je alkohol spojený s kamarátmi, teraz by sme ich mohli, v rámci prevencie a obmedzení stretávania sa, dať kvôli sebe i najbližším na čas bokom," povedal.

"Ak pijeme z bezmocnosti, keďže nemáme nad tým, čo sa deje väčšiu kontrolu, mali by sme sa zamerať na riešenie toho, na čo máme dosah. Napríklad vymaľovať izbu, alebo hovoriť o tom, ako ďalej s našimi najbližšími. Neostať v tom sám," poradil.

Ak podľa psychológa pijete, lebo potrebujete zahnať chuť na pohárik, máte "absťák" či zlú náladu, mali by ste už predsa len pomyslieť na to, že je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. "Nemali by sme v tom ostávať sami napospas “osudu”," uzavrel odborník.

Pitie nie je prevencia

Na záver len treba dodať, že alkohol v prevencii proti novému koronavírusu nepomáha. Ide o mýtus, čo potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia.