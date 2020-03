Experti radia, ako minimalizovať riziko nákazy koronavírusom: Tieto predmety doma okamžite dezinfikujte!

LONDÝN - Slovensko do dnešného dňa eviduje sedem pozitívnych prípadov koronavírusu. Ľudia postupne prepadávajú panike, hoci úrady robia všetko pre to, aby sa zabránilo šíreniu nákazy. Ak sa predsa len bojíte a chcete čo najviac minimalizovať riziko, existuje pár praktík, ktoré vám pomôžu. Základom nie je len správne umývanie rúk, ale aj udržiavanie domácnosti v čistote.

Či už ide o kýchanie do jednorazových vreckoviek alebo pravidelné umývanie rúk, existuje niekoľko preventívnych opatrení, ktorými sa dá znížiť riziko nákazy koronavírusom. Experti najnovšie zistili, že na tvrdých povrchoch dokáže vírus prežiť aj niekoľko hodín. To znamená, že čistenie predmetov a povrchov, ktorých sa denne dotýkate, je mimoriadne dôležité. Britské Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb preto zostavil praktický zoznam predmetov, ktoré by ste mali v domácnosti pravidelne dezinfikovať:

- skrinky/komody

- stoly

- kľučky

- umývadlo

- toaleta

- telefón

- klávesnica

- tablet

- nočný stolík

- akékoľvek povrchy, na ktorej môže byť krv, stolica alebo telesné tekutiny

Zdroj: Getty Images

Na čistenie týchto predmetov je najideálnejší čistiaci sprej alebo utierky určené pre domácnosť. Dôležité je riadiť sa návodom na etikete. "Etikety obsahujú pokyny pre bezpečné a efektívne používanie čistiaceho prostriedku vrátane bezpečnostných opatrení, ktoré by ste mali pri čistení dodržiavať," odporúčajú odborníci.

Zdroj: Getty Images

Okrem pravidelného čistenia vymenovaných predmetov a povrchov je tiež rozumné vyhnúť sa používaniu riadu po inej osobe. Nemali by ste po iných ľuďoch používať poháre, šálky, uteráky alebo posteľnú bielizeň. Tiež by ste s nimi nemali jesť z jedného taniera. Pozor si treba dávať aj na domácich miláčikov. Ak sa s nimi radi maznáte, nezabudnite si hneď potom poriadne umyť ruky.