KORONAVÍRUS V čase pandémie potrebujeme ešte silnejšiu imunitu: Takto si ju posilníme najviac

Niektoré potraviny môžu pomôcť upevniť náš imunitný systém. Ten tvorí celok orgánov, tkanív, buniek a molekúl, ktoré zaisťujú imunitu, teda schopnosť chrániť sa pred toxickými alebo infekčnými látkami pochádzajúcimi zvonku, ako sú vírusy, baktérie či parazity. Tieto zložité mechanizmy sú nevyhnutné pre naše prežitie a správne fungovanie celého tela. Náš organizmus zabezpečuje túto úlohu prirodzene, ale do hry vstupujú aj vonkajšie faktory. "Imunitný systém sa udržuje zdravou a vyváženou výživou, ale aj hygienou a pravidelným športovaním," zdôrazňuje dietetička Ysabelle Levasseurová z Paríža. Ako teda posilniť imunitný systém a bojovať proti infekcii?

Všade samé vitamíny

Jedzme veľa vitamínov A, B 9, C a D. Vitamín C nájdeme v pomarančoch, v kiwi, v čiernom ríbezlí, v chrenu či v paprikách. To nám umožní skonzumovať správnu dávku vitamínu C, ktorý má antioxidačné a ochranné účinky. Ovocie a zeleninu je najlepšie konzumovať v surovom stave, pretože je citlivá na teplo a svetlo. Vitamín C chráni pred voľnými radikálmi a je rovnako obranou pred vírusovými infekciami.

Vitamín D je tiež veľmi dôležitý, pretože prispieva k produkcii bielych krviniek nevyhnutných k ochrane tela pred vonkajším napadnutím. Nájdeme ho v plnotučných mliečnych výrobkoch, vo vajciach, sardinkách, ančovičkách, v treščej pečeni alebo v makrelách. Sardinky a makrely v konzerve sú pravými klenotmi.

Vitamín A (ktorého prekurzor, známy betakarotén, môže pôsobiť ako účinný antioxidant) má v organizme mnoho funkcií, najmä pokiaľ ide o zrak a zdravú pokožku. Pôsobí však aj v imunitnom systéme. Nájdeme ho v sladkých zemiakoch, v mrkve, v tekvici, petržlene, v rybom tuku alebo v pečeni. Vitamín B 9 je obsiahnutý v listovej zelenine (brokolici, špenáte či keli), v pečeni, v banánoch, vo vajciach alebo v mäse. Pomáha pri raste tkanív, znižuje únavu a prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Zaostrené na črevá

Väčšina imunitných buniek sa nachádza v črevách. Nerovnováha črevnej flóry je bránou pre prienik infekcie. Probiotiká tvorí armádu mikroorganizmov, ktoré udržujú rovnováhu črevnej flóry a posilňujú imunitu. Nájdeme ich v jogurtoch, fermentovaných mliečnych výrobkoch, ako je kefír, v menšej miere v čerstvých syroch či ešte v kapuste, topinambur, v cesnaku a cibuli.

Nesmierne dôležitý je horčík. Keď nám chýba, sme unavení a citlivejší k infekcii. Môžeme ho prijímať v morských plodoch, v kakau a čiernej čokoláde, v minerálnych vodách s obsahom magnézia, v orechoch, banánoch či v celozrnnej ryži. Zinok sa zase podieľa na činnosti viac ako 200 enzýmov, zvlášť tých, ktoré zaisťujú ochranu proti voľných radikálom. Je dôležitý pre fungovanie týmusu, orgánu imunitného systému. Nájdeme ho v ustriciach a mäse, najmä hovädzom. Nezabudnime ani na selén. Aj ten pomáha v boji proti voľným radikálom a stimuluje imunitu. Obsahujú ho najmä ryby a morské plody.