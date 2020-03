Koronavírus (COVID-19) a ako s ním bojovať

Každú sekundu v nás beží asi 100 miliárd chemických reakcií. Podmienky pre nich vytvára krv a to, čo obsahuje na svojom vstupe do tkanív, aby bunky vedeli spokojne a efektívne fungovať. Zhoršená reológia a viskozita krvi spôsobuje acidózu, následne oxidačný stres a v konečnom dôsledku problémy s imunitou. V najslabšom článku tela dochádza k rozvoju ochorenia, zhoršeniu prekrvenia – systémovej reakcii a pribaľujú sa ďalšie ochorenia. Práve preto sú starší ľudia na vírus citlivejší, lebo viskozita a reológia krvi nie je práve optimálna, ak sa dostatočne nehydratujú a nepohybujú, ich zdravotný stav nie je optimálny.

Ako napraviť podmienky

Upraviť viskozitu a reológiu krvi znamená zlepšiť jej tokové vlastnosti, aby ľahšie prúdila cievami a aby vedela zaisťovať výživu a detoxikáciu tkanív, aby prinášala dostatok kyslíka, dobre odoberala kysličník uhličitý a odpady. Krv, ako sme ju mali za mlada je kľúčom, aby sme sa cítili tak, ako za mlada. A to je predpokladom pre zvládnutie COVID-19. Podmienky sú tri: viskozita a reológia krvi, pH a ORP krvi. Všetko sa dá jednoducho merať, riadiť a kontrolovať doma. Viac sa dočítate v kompletnom článku na našej stránke.

Vírusové ochorenia ako COVID-19

Keďže umiera priveľa ľudí a nie každý v závažnom stave sa dostane k umelej pľúcnej ventilácii, kým liečba zaberie, tak navrhujeme formu fotodynamickej inaktivácie vírusov za použitia látok, ktoré sú schopné zvýšiť oxidačný stres v organizme hlavne v sére a usmrtiť cirkulujúce vírusy v krvi. Tie látky, ktoré navrhujeme sú 3 – Artemisinín, Kurkumín a Reishi, pretože sú to fotosensitizéry, ktoré reagujú na svetlo (zdroje a literatúru nájdete v kompletnom článku) a používať počas dňa 2 aplikácie modrého svetla 465nm, ale malo by vstupovať do nosovej dutiny a tiež 1 aplikáciu červeného svetla 650-660nm a tiež svetlo by malo vstupovať do nosovej dutiny.

Prístroj Bioquant má zatiaľ len aplikátory červeného svetla, takže neostáva iné, len si zohnať taký prístroj, ktorý generuje aj modré svetlo a svietiť si do nosa zdola cez otvory nosa. Jedným z takých prístrojov je napríklad Biolampa Stimlight s viacerými vlnovými dĺžkami a jedným z filtrov je polarizované modré svetlo 465nm, ktoré práve potrebujete. Vírusy nemajú antioxidačný systém. Výhoda Artemisinínu je, že by mal reagovať nielen v krvi ale aj v pľúcach, takže by mal reagovať aj na najzávažnejšie stavy. Ak ho aktivujeme v sére svetlom, uvoľní voľné radikály a bude zabíjať vírusy. Hovoríme o fotodynamickej inaktivácii vírusov. Je jedno o aký vírus ide, či Covid-19, či o normálny vírus chrípky. Úľavu, ak to zaberie dosiahnete veľmi rýchlo. Mŕtve telá vírusov sa po rozklade stanú vstupom do fotodynamickej vakcinácie a imunitný systém sa naučí rozoznávať vírusy a začne ich likvidovať. Takže ku COVID-19 navrhujeme použiť 3 výživové doplnky a 2 svetlá dvoch vlnových dĺžok a dosiahnuť fotodynamickú inaktiváciu a následnú vakcináciu . Každá z látok a svetiel v organizme spúšťa iné efekty a keby niektorá z nich chýbala, inaktivácia vírusov nebude možno dostatočná.

Nie som lekár ale inžinier. Ale vďaka tomu chápem ľudské telo inak a ovládam množstvo vecí, ktoré v tých telách fungujú a prebiehajú. Predpokladám, že návrh riešenia bude fungovať s vysokou účinnosťou. Je lepšie urobiť niečo ako nič a považujem za potrebné to odskúšať, uvidíte, že to bude fungovať.

Keďže dĺžka tohto článku je limitovaná, kompletný článok nájdete na našej stránke. Odporúčame si ho prečítať celý pre pochopenie celého mechanizmu foto-dynamickej inaktivácie vírusov v organizme.

-reklamná správa-