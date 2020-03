KORONAVÍRUS zavrel školy a škôlky, aj vy ste doma ostali s deťmi? Takto pre nich navaríte

Odporúčaná domáca karanténa môže byť pre niekoho príjemná, no pre väčšinu rodičov malých detí predstavuje poriadny problém. Musia s nimi zostať doma a tým pádom aj častejšie variť. Pokiaľ nechcete príliš zaťažiť svoj rodinný rozpočet a zároveň chcete dobre a zdravo navariť, inšpirujte sa radami odborníčky Alicie McCabeovej z Massachusetts, riaditeľky kampane "Na varení záleží". Budete prekvapení, aké je to jednoduché a ako rýchlo viete do celého procesu zapojiť aj svoje ratolesti.

1. Urobte si prehľad o zásobách

Predtým, ako zájdete do obchodu a naplníte nákupný košík až po okraj, zamyslite sa nad tým, čo už máte doma. Spolu s deťmi vytvorte zoznam potravín, ktoré doma máte. Môžete postupovať aj opačným spôsobom, teda vypisovať na kus papiera potraviny, ktoré sa minuli. Ak niečo zabudnete kúpiť, nezúfajte. Internet je plný nápadov, ako improvizovať. Nezabúdajte na čerstvú zeleninu, ktorú treba spotrebovať čím skôr. To posledné, čo v tejto situácii chcete, je totiž plytvať jedlom. Pokiaľ máte v pláne variť iné jedlo, ktorého čerstvé potraviny nie sú súčasťou, zamrazte ich.

2. V obchode je plno pokladov

Určite ste si všimli, že z obchodov ubúda čoraz viac tovaru. V žiadnom prípade to však nie je dôvod na zúfalstvo. McCabeová radí nakupovať mrazené výrobky, obzvlášť zeleninu. Vo všeobecnosti býva lacnejšia než jej čerstvé varianty a ani v tejto forme jej nechýbajú potrebné vitamíny. Okrem toho ich môžete skladovať v mrazničke, kde vám vydržia dlhú dobu. Dobrou správou tiež je, že z jedného balíka mrazenej zeleniny môžete urobiť viacero jedál. Ďalším pokladom sú pšeničné výrobky, ako bulgur, polenta, quinoa či cestoviny. Dajú sa využiť všestranne, rovnako, ako konzervované strukoviny. Predvarené alebo konzervované fazule sú skvelým olovrantom pre deti.

3. Varte s rozumom

Nie každý varí každý deň. Je preto dobré, keď z jednej potraviny viete navariť viacero jedál. Napríklad bravčové mäso - jeden deň ho môžete podávať s ryžou, druhý deň so zemiakovými plackami a kapustou a na tretí deň urobíte segedínsky guľáš. Ak niečo zvýši, zamrazte to, príde vám to neskôr vhod. Nádobku na ľad môžete naplniť napríklad paradajkovou či inou omáčkou, ktorú jednoducho rozmrazíte kedykoľvek sa vám to bude hodiť.

4. Používajte koreniny

Nič nepokazíte, ak nakúpite rôzne koreniny. Aj z obyčajnej ryže či zemiakov vedia totiž spraviť niekoľko odlišných, no zároveň chutných jedál. Okrem toho vám takto vydržia dlhší čas. "Pripravte si napríklad mrkvu na pare a ochuťte ju na tri spôsoby," odporúča McCabeová. Vaše deti tak budú mať pocit, že každý deň jedia niečo iné.

5. Zapojte aj deti

Nebojte sa zapojiť do procesu varenia svoje deti. Raz sa to predsa musia naučiť. Naviac ich pri varení môžete nenútene vyskúšať z matematiky či iného predmetu. "Základom je vytvoriť dieťaťu pozitívnu spomienku na varenie," hovorí odborníčka. Môžu vám pomáhať s vykrajovaním, rozbaľovaním potravín či ich umývaním. Je len na vás, ako ich budete úkolovať. Pre deti to bude niečo nové, veľa sa popri varení naučia a určite sa spolu aj dobre zabavíte.