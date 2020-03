Krst synovca sa stal pre manželov (†37, 43) osudným: Pár hodín po oslave boli obaja mŕtvi

Minulú sobotu došlo v Lake District v Cumbrii ku tragickej dopravnej nehode. Pasažiermi Vauxhallu Corsa boli manželia Rebecca a David. Obaja následkom nehody podľahli. Ich rodiny sú absolútne zdrvené. "Je to neskutočné. Rebecca bola anjelom, slová nedokážu opísať, ako nás to zdrvilo," vyhlásil člen rodiny. Vraj ešte nikdy nestretol dvoch ľudí, ktorí by boli pre seba stvorení viac ako Rebecca s Davidom.

Zdroj: Facebook/Rebecca Macintyre

V osudný deň boli manželia na krste svojho krstňaťa. "Som si istá, že sa na nás pozerajú zhora a želajú nám všetko dobré," napísala rodinná príslušníčka Christine Kellyová. Mnohí podotkli, že je nespravodlivé, keď takíto mladí ľudia predčasne opustia svet.

Incident vyšetruje miestna polícia. "Na miesto nehody dorazili policajti, záchranári aj hasiči. Obaja jej účastníci už ale boli mŕtvi," uviedol jej hovorca. Celá cesta bola podľa neho niekoľko hodín uzatvorená. Polícia vyzýva svedkov, ktorí majú akékoľvek informácie o nehode, aby kontaktovali kompetentných príslušníkov.