Obrovská katastrofa pred 74 000 rokmi nastolila vulkanickú zimu: Šokujúci objav vedcov

Experti sa dlho domnievali, že erupcia indonézskeho vulkánu Toba zapríčinil vyhynutie mnohých ľudí. Archeológovia však nedávno našli dôkaz o tom, že toto číslo nebolo až také vysoké. Objavili totiž nástroje, ktoré boli vyrobené pred aj po výbuchu. Dlho pred týmto objavom predpokladali, že erupcia zdecimovala populáciu Ázijčanov aj miestnych živočíchov A že niekoľko afrických homo sapiens prežilo vďaka vývoju sofistikovaných sociálnych, symbolických a ekonomických stratégií, ktoré im pred 60 000 rokmi umožnili osídlenie Ázie.

Novoobjavené nástroje Zdroj: profimedia.sk

Vedci sa zamerali na skaly staré 80 000 rokov v Dhabe v údolí San v severnej Indii. Nová štúdia zároveň tvrdí, že naši ľudskí predkovia obývali Áziu skôr, než by ktokoľvek predpokladal. Kamenné nástroje nájdené v horninách naznačujú, že populácia homo sapiens sa na ázijskom území objavila pred 74 000 rokmi. Vedci dúfajú, že ich špekulácie potvrdia fosílne nálezy, ktoré by dokázali migráciu Afričanov do Eurázie pred 60 000 rokmi.

"Obyvatelia Dhabe používali kamenné nástroje, ktoré boli podobné tým, čo používali homo sapiens v Afrike v rovnakom čase," uviedol vedúci autor výskumu Chris Clarkson. "Skutočnosť, že tieto nástroje po výbuchu vulkánu nezmizli a ani sa nijako nepoškodili, naznačuje, že ľudská populácia prežila túto katastrofu a ďalej pokračovala vo vyrábaní nástrojov," dodal.