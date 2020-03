Cestujúca sa pozrela von z okna lietadla, ktoré malo každú chvíľu odletieť: Toto nemyslia vážne!

Zdroj: Facebook/Elise Willemsen

SYDNEY - Cestujúca na palube lietadla spoločnosti Virgin Australia kritizuje leteckú spoločnosť za to, že klietku so psom nechala na rozpálenom asfalte pomerne dlhú dobu. Aerolinky sa obhajujú tým, že tak minimalizovali čas, ktorý zviera strávi zatvorené v prepravnom priestore. To, že sa "pieklo" na horúcom slnku, do úvahy asi nebrali.