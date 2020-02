VIDEO vášnivého divadla na palube lietadla: Kýchajte na nich a povedzte, že máte koronavírus!

NEW YORK - Nakrúcanie a následné zdieľanie záberov, ktoré vznikli počas letu na palube lietadla, vyvoláva u užívateľov sociálnych sietí zmiešané reakcie. Kým jedna skupina ich považuje za zábavné, iní si myslia, že je to nepríjemné a nemali by byť zverejňované. Tak, ako je to aj v prípade dvoch cestujúcich, ktorí sa vášnivo bozkávali.

Cestujúci letiaci do New Yorku nedávno zdieľali zábery dvoch ďalších pasažierov, ktorí sa bozkávali na sedadlách. Jedna skupina užívateľov sociálnych sietí dvojici fandilo, iní video označili za nepríjemné a nevhodné. "Bude to dlhý let. Počas letu je tu aspoň vzrušujúca zábava. Čoskoro sa uvidíme, New York," okomentoval autor videa svoj príspevok na instagramovom účte Loaltitude.

Zdroj: Instagram/loaltitude

Ďalšie komentáre už ale také priaznivé nie sú. "Kýchajte na nich a povedzte im, že máte koronavírus," píše istý užívateľ. "Začnite kopať do sedadla, nech s tým okamžite prestanú," odporučil ďalší.

Párik sa však vraj iba s úsmevom otočil a pozeral cez okno. Medzi komentármi bolo aj vysvetlenie ďalšieho užívateľa, ktorý uviedol, že dvojica "trénuje dýchanie z úst do úst pre prípad, že by lietadlo núdzovo pristálo vo vode". Mnohí však vyjadrili nesúhlas so zverejnením videa a uviedli, že je nepríjemné nakrúcať ľudí počas intímností a následne to vešať na internet.