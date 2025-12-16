Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

Naučte sa s deťmi abecedu: Vyhrajte novú stavebnicu LEGO® aj vy!

Naučte sa s deťmi abecedu (Zdroj: LEGO®) Advertoriál Zobraziť galériu (2)
Naučte sa s deťmi abecedu (Zdroj: LEGO®)
© Zoznam/ © Zoznam/
Advertoriál

Predškolský vek je obdobie, keď sa deti vyvíjajú najrýchlejšie. Každý deň objavujú nové tvary, farby, významy a začínajú vnímať aj svet písmeniek. Práve vtedy sa naplno rozvíja ich jemná pamäť a logické uvažovanie.

Ak rodičia zvolia vhodné hračky, dokážu svojim deťom nenásilne pomôcť pripraviť sa na školu. Popritom je však stále dôležité užiť si veľa spoločnej zábavy.

Jednou z takýchto hračiek je LEGO® DUPLO® Nákladiak s abecedou. Spája príjemné s užitočným a deti sa tak môžu hrať, stavať, nakladať kocky na autíčko a zároveň sa učia rozlišovať jednotlivé písmená. Kocky s abecedou im umožňujú tvoriť jednoduché slová, pomenúvať predmety a postupne si vytvárať jemný základ pre budúce čítanie a písanie.

Hranie, ktoré deti učí

Stavebnice LEGO® DUPLO® sú navrhnuté tak, aby podporovali rané vzdelávanie, a to úplne prirodzene, hravo a nenútene. Sú veľké, farebné a bezpečné pre malé ruky. Vďaka rôznym tvarom pomáhajú deťom rozvíjať koordináciu aj sústredenie. Rodičia zasa majú dobrý pocit, že deti sa hrajú s niečím, čo ich skutočne posúva ďalej.

Vyhrajte LEGO® stavebnicu

Ani vo vašej rodine nemôže počas Vianoc chýbať LEGO®? Teraz môžete vyhrať set LEGO® DUPLO® 10421 Nákladiak s abecedou, ktorý poteší každé dieťa. Súťaž trvá počas utorka 16. decembra 2025. Stačí odpovedať na otázku a odoslať formulár.

LEGO® už dlhé roky pomáha deťom objavovať svet pomocou hrania. Práve v predškolskom veku dokáže táto ikonická stavebnica výrazne podporiť ich prirodzenú zvedavosť, učenie aj sebavedomie pri nových úlohách. Je to investícia, ktorá dáva zmysel – deti sa zabavia, niečo nové sa naučia a rodičia majú istotu, že ich čas je využitý hodnotne.

Tí tiež zas oceňujú, že ide o kvalitnú a trvácnu hračku, ktorá deti nielen zabaví, ale pomáha rozvíjať kreativitu, logické myslenie a trpezlivosť. Aj preto sa LEGO® stalo klasikou v nejednej slovenskej domácnosti.

Objavte stavebnice LEGO®

LEGO® DUPLO® 10421 Nákladiak s abecedou (Zdroj: LEGO®)
LEGO® DUPLO® 10421 Nákladiak s abecedou (Zdroj: LEGO®)

Advertoriál pripravený v spolupráci s LEGO®.

Viac o téme: LegoAdventny kalendar
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hudákovi dala žena po hádke za PRAVDU: Reakcia Zdeny Studenkovej vás dorazí!
Hudákovi dala žena po hádke za PRAVDU: Reakcia Zdeny Studenkovej vás dorazí!
Prominenti
Zapálenie duhej sviece v synagóge počas sviatku Chanuka
Zapálenie duhej sviece v synagóge počas sviatku Chanuka
Správy
Noël Czuczor zahrá čokoľvek, jedine toto by odmietol: Tam je limit! Ďakujem, nie
Noël Czuczor zahrá čokoľvek, jedine toto by odmietol: Tam je limit! Ďakujem, nie
Prominenti

Domáce správy

Koláče z pivníc a
Koláče z pivníc a garáží zaplavujú internet: Nelegálne zákusky oberajú štát o milióny a ohrozujú zdravie!
Domáce
Naučte sa s deťmi
Naučte sa s deťmi abecedu: Vyhrajte novú stavebnicu LEGO® aj vy!
Domáce
Pozor, veľká zmena! Od
Pozor, veľká zmena! Od januára sa ruší platenie dane z finančných transakcií: Koho sa týka?
Domáce
Trnavčania, pozor: Nové cestovné poriadky MHD už platia, menia sa aj názvy zastávok
Trnavčania, pozor: Nové cestovné poriadky MHD už platia, menia sa aj názvy zastávok
Regióny

Zahraničné

Letecké nešťastie Lietadlo sa zlomilo vo
Pýcha ruského letectva sa rozpadla vo vzduchu a zrútila sa do jazera! Unikli HROZIVÉ zábery tragédie Antonova
Zahraničné
Turecko zostrelilo nekontrolovateľný dron
Turecko zostrelilo nekontrolovateľný dron letiaci z Čierneho mora
Zahraničné
Turek by sa mal
Turek by sa mal k svojim kauzám postaviť ako chlap, uviedol český prezident
Zahraničné
Péter Szijjártó
Vláda nedovolí ublížiť Maďarom žijúcim na Slovensku, tvrdí Szijjártó
Zahraničné

Prominenti

Mama spáchala samovraždu, otec
Mama spáchala samovraždu, otec sa so synom do smrti nezmieril: Kruté, prečo s ním preťal kontakt
Osobnosti
Adela Vinczeová
Adelu Vinczeovú pozná každý, ale... moderátorka má aj sestru! FOTO Žiadna podoba
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Madelaine Petsch
Herečka v spoločnosti ukázala prsia: Outfit vhodný akurát tak do postele!
Zahraniční prominenti
Jaro Bekr
Najsmutnejšie Vianoce Jara Bekra: Na ten deň si pamätám úplne živo!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tieto potraviny sú plné
Tieto potraviny sú plné cukru, hoci si to určite nemyslíte! POZOR na ne
vysetrenie.sk
Padák sa mu omotal
HRÔZA vo výške tisícok metrov: Parašutista UVIAZOL na chvoste lietadla! VIDEO Zábery berú dych
Zaujímavosti
Randenie čaká REVOLÚCIA: Odborníci
Randenie čaká REVOLÚCIA: Odborníci tvrdia, že rok 2026 všetko zmení! TOTO dnes single ľudia odmietajú tolerovať
Zaujímavosti
NASA posiela ľudí späť
NASA posiela ľudí späť k Mesiacu: Vaše MENO môže letieť do vesmíru! Stačí pár klikov
Zaujímavosti

Dobré správy

Naučte sa s deťmi
Naučte sa s deťmi abecedu: Vyhrajte novú stavebnicu LEGO® aj vy!
Domáce
LEGO® stavebnica, ktorá poteší
Rodičia ľutujú, že toto nepoznali skôr: Aha, aké vianočné prekvapenie!
Domáce
Jedna chyba za volantom
Jedna chyba za volantom vás môže vyjsť poriadne draho: Na čo si dať v zime pozor?
hashtag.sk
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce

Ekonomika

Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Ďalšie zdražovanie na pošte: Pozrite si, ako sa zmenia ceny už od nového roka! (veľký prehľad)
Ďalšie zdražovanie na pošte: Pozrite si, ako sa zmenia ceny už od nového roka! (veľký prehľad)
Dva grafy hovoria za všetko: Slovensko žije od svojho vzniku na dlh a zatíname stále väčšiu sekeru!
Dva grafy hovoria za všetko: Slovensko žije od svojho vzniku na dlh a zatíname stále väčšiu sekeru!

Varenie a recepty

Vianočné koláčiky z jednej misy. 20 receptov, s ktorými sa vyhnete neporiadku v kuchyni.
Vianočné koláčiky z jednej misy. 20 receptov, s ktorými sa vyhnete neporiadku v kuchyni.
Linecké, ktoré sa nelepí a netrhá. Najlepší recept, ku ktorému sa vraciam každé Vianoce.
Linecké, ktoré sa nelepí a netrhá. Najlepší recept, ku ktorému sa vraciam každé Vianoce.
Makové linecké koláče: Krehká vianočná klasika
Makové linecké koláče: Krehká vianočná klasika
Keksy a sušienky
Šuhajdy z ľadových gaštanov: Vianočná klasika, ktorá nesklame
Šuhajdy z ľadových gaštanov: Vianočná klasika, ktorá nesklame
Výber receptov

Šport

Nedvěd ho oslovil dvakrát, ale neuspel: Česku dal košom bronzový medailista z MS, v hre ďalšie meno
Nedvěd ho oslovil dvakrát, ale neuspel: Česku dal košom bronzový medailista z MS, v hre ďalšie meno
Reprezentácia
Bol favoritom na zlato, kvôli komunistom nemohol ísť na olympiádu: Slovenský velikán sa dočká pocty
Bol favoritom na zlato, kvôli komunistom nemohol ísť na olympiádu: Slovenský velikán sa dočká pocty
Atletika
Dráma na Manchestri plná zvratov: Divoká gólová prestrelka v Divadle snov dvíhala zo sedadiel
Dráma na Manchestri plná zvratov: Divoká gólová prestrelka v Divadle snov dvíhala zo sedadiel
Premier League
VIDEO Weiss vyradil štyroch hráčov Slovana: Pre mňa je to nepochopiteľné a bude to mať dôsledky
VIDEO Weiss vyradil štyroch hráčov Slovana: Pre mňa je to nepochopiteľné a bude to mať dôsledky
Niké liga

Auto-moto

KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava

Kariéra a motivácia

Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom
7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
Rady, tipy a triky
Chcete vyšší plat? Psychológovia radia, ako si oň konečne vypýtať
Chcete vyšší plat? Psychológovia radia, ako si oň konečne vypýtať
Mzda
Práca z domu už nie je výhra? Tieto negatíva prehliada väčšina ľudí
Práca z domu už nie je výhra? Tieto negatíva prehliada väčšina ľudí
Prostredie práce

Technológie

Ukrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdá
Ukrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdá
Armádne technológie
Netflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálku
Netflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálku
Správy
Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Správy
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
Technológie

Bývanie

Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy

Pre kutilov

Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto sú najvášnivejšie dvojice podľa horoskopu: Kto vytvára spojenia, kde o príťažlivosť a chémiu nie je núdza?
Partnerské vzťahy
Toto sú najvášnivejšie dvojice podľa horoskopu: Kto vytvára spojenia, kde o príťažlivosť a chémiu nie je núdza?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Koláče z pivníc a
Domáce
Koláče z pivníc a garáží zaplavujú internet: Nelegálne zákusky oberajú štát o milióny a ohrozujú zdravie!
Lietadlo sa zlomilo vo
Zahraničné
Pýcha ruského letectva sa rozpadla vo vzduchu a zrútila sa do jazera! Unikli HROZIVÉ zábery tragédie Antonova
Pozor, veľká zmena! Od
Domáce
Pozor, veľká zmena! Od januára sa ruší platenie dane z finančných transakcií: Koho sa týka?
Sergej Lavrov
Zahraničné
Rokovanie o mieri na Ukrajine: Rusko chce od Západu neskutočné záruky! Zasiahnu aj Slovensko

Ďalšie zo Zoznamu