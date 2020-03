Pellegrini: Zakázané budú prílety aj odlety do Talianska i návštevy nemocníc

BRATISLAVA - Od pondelka (9. 3.) budú zakázané všetky prílety a odlety do Talianska zo všetkých slovenských medzinárodných letísk. Rovnako zakázané budú aj návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Uviedol to dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po piatkovom zasadnutí krízového štábu pre potvrdenú nákazu novým koronavírusom na Slovensku. Zároveň odporúča Konferencii biskupov Slovenska, aby zvážila obmedzenie bohoslužieb, na ktorých sa zúčastňuje väčšie množstvo ľudí.

Zakázané budú aj návštevy v domovoch sociálnych služieb, informovaní budú o tom podľa premiéra všetci zriaďovatelia. Zákaz návštev bude platiť vo všetkých väzniciach a v detských domovoch, uvádza Pellegrini. Podľa jeho slov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydá zákaz exkurzií a zájazdov škôl mimo územia Slovenska.

Premiér odporúča Slovákom, aby zvážili účasť na športových a kultúrnych podujatiach či koncertoch. "Hoci máme len jeden prípad, ale čím skôr prijímeme adekvátne opatrenia a obmedzíme stretávanie ľudí na jednom mieste, tým lepšie," podotkol Pellegrini. Vyzval tiež Slovákov, aby zvážili, či odcestujú cez víkend do lyžiarskych stredísk v Rakúsku a Taliansku.

Zároveň odporúča zvážiť akékoľvek zahraničné pracovné cesty do zahraničia, nielen do krajín, kde sa nový koronavírus už potvrdil. „Odporúčam necestovať do žiadnej krajiny a letecky už vôbec nie,“ povedal premiér. Na slovenských letiskách budú naďalej preventívne merať ľuďom teplotu. Na hraniciach s Rakúskom bude od piatkového popoludnia a cez víkend informačná kampaň, uvádza ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Na troch hraničných priechodoch smerujúcich z Rakúska na Slovensko, Berg, Kittsee a Jarovce, sa bude podľa ministerky spomaľovať doprava. Na hraničných priechodoch budú zastavovať autá a samaritáni a dobrovoľníci z Červeného kríža budú informovať posádku auta o tom, ako ďalej postupovať, ak sa u nich objavia známky nákazy koronavírusom.

"Informačná kampaň začína od piatka od 16.00 h do polnoci. Potom v sobotu aj v nedeľu (7. a 8. 3.) do 6.00 h do polnoci," hovorí Saková. Rezort vnútra oboznámi aj starostov a primátorov, aby informovali všetkých, ktorí organizujú nočný život cez víkendy, či obmedzia otváracie hodiny.

Na Slovensku sa pre koronavírus prijalo v piatok niekoľko zásadných zákazov. "Rozhodli sme sa počnúc pondelkom dočasne pozastaviť prílety a odlety do Talianska, prijali sme zákaz návštev vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku s okamžitou platnosťou po vydaní nariadenia hygienikom. Ministerstvo školstva SR vydá zákaz školských výletov a exkurzií mimo územia SR, zároveň sa zavádza zákaz všetkých návštev v domovoch sociálnych služieb. Po dohode so zborom VAJS bude zákaz návštev väzníc a MPSVaR vydá zákaz návštev v detských domovoch. Sociálna poisťovňa spolu s MPSVaR vydá nariadenia, aby všetci tí, ktorí boli vypísaní PN, iba dočasne informovali o svojej práceneschopnosti a fyzicky ju osobne nahlásia do Sociálnej poisťovne až po preliečení," informoval o tom v piatok po zasadnutí ústredného krízového štábu premiér Peter Pellegrini spoločne s ministerkou vnútra Denisou Sakovou.

Prvý prípad na Slovensku

Premiér Peter Pellegrini doplnil aj nové poznatky o prvom nakazenom občanovi SR koronavírusom. Dnes ráno bol totiž identifikovaný prvý slovenský prípad koroavírusu. Medzičasom sa podarilo stotožniť jeho manželku a syna, ktorí boli prevezení na Kramáre. Boli im odobraté vzorky, ktoré budú prednostne vyšetrené tak, aby sme vedeli povedať, či syn, ktorý sa vrátil z Benátok, môže byť potenciálnym zdrojom nákazy. Pacient je z obce Kostolište v okrese Malacky. Pracoval vo fabrike vo Vysokej pri Morave. Hneď ako budeme mať informácie o výsledkoch u matky a syna budeme informovať, či je syn primárnym nositeľom vírusu, alebo budeme musieť hľadať niekde inde, ozrejmil premiér.