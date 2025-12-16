Slovenský moderátor bez servítky: Influencerky nazval TUPELÁ... Lobotómia po rozhovore!

BRATISLAVA - Slovenský moderátor Peter Exploited Altof opäť rozvíril vody sociálnych sietí. Tentoraz sa ostro pustil do influenceriek, konkrétne aj do Lucie Almaksus. Nešetril kritikou, iróniou ani ostrými odkazmi!
Peter Exploited Altof si už dlhšie nedáva servítku pred ústa a na sociálnych sieťach otvorene komentuje dianie v slovenskom šoubiznise aj online priestore. Nie je žiadnym tajomstvom, že sa viackrát negatívne vyjadril na adresu známych osobností, ktorých správanie mu prekáža. Najnovšie si však vzal na mušku práve influencerky, pričom konkrétne aj Luciu Almaksus. Tá pred časom verejne oznámila, že už nechce byť influencerka a plánuje sa posunúť iným smerom. Podľa Expla však svoje rozhodnutie veľmi nedodržala.
Naopak, na jej profile sa podľa neho reklamný obsah objavuje aj naďalej, a to vo veľkom množstve. Práve tento rozpor medzi slovami a činmi slovenského moderátora poriadne pobavil aj rozčúlil. „Haluz, že odkedy čaja ohlásila, že nerobí spolupráce, tak každý deň má na stories spolupráce,” zasmial sa Explo. „Aj posledných 5 postov je reklama,” dodal s iróniou. Lucia sa nedávno objavila v rozhovore u Milana Dubca. Práve tento rozhovor v Explovi zanechal silný dojem, no nie práve v pozitívnom zmysle. Na adresu moderátora rozhovoru si neodpustil kritickú poznámku:
„@dubec.milan super by bolo byť viac challenging (konfrontačný, pozn.red.) v rozhovoroch, lebo inak ti tam trepú dve na tri,” odkázal investorovi. Explo však nezostal len pri jednej osobe a poslal ostrý odkaz aj všetkým a influencerkám všeobecne. Podľa neho sa z Instagramu stal priestor, kde ide už len o predaj produktov bez pridanej hodnoty.
„Pritom tak pekný obsah sa dá tvoriť na internete, ale tieto tupelá si myslia, že jediný zmysel Instagramu je čo najlepšie vám niečo predať… matchu, kávu, koláčik, tepláky, cukrík na vlasy a čím viac tým lepší si influencer,” vyjadril sa. Na záver sa obrátil aj na svojich sledovateľov, ktorých požiadal o odporúčania na kvalitný a zmysluplný obsah. „Napíšte mi koho radi sledujete, prosím, lebo ja mám po tomto rozhovore lobotómiu, keď takýchto ľudí validujeme,” uzavrel.
