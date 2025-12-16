Blanár v Bruseli rokoval o Ukrajine, ruských aktívach i vzťahoch s Čínou

BRUSEL - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa v pondelok zúčastnil v Bruseli na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci. S rezortnými partnermi rokoval o vojne na Ukrajine, zmrazených ruských aktívach i vzťahoch Čínou.
Podpora Arménsku
Ministri na začiatku zasadnutia hovorili so šéfom arménskej diplomacie Araratom Mirzojanom a zhrnuli výsledok Rady partnerstva EÚ - Arménsko z 2. decembra. Podľa slov Blanára sa v regióne podarilo dosiahnuť veľký pokrok z hľadiska mierového usporiadania, hoci je stále o čom rokovať. „Arménsko má absolútnu podporu, ja som vyjadril presvedčenie, že v blízkom čase navštívi pán minister zahraničných vecí Arménska Slovensko, pretože dvakrát sa nám to nepodarilo kvôli inej agende,“ konštatoval šéf slovenskej diplomacie.
archívne video
Ministri však v Bruseli rokovali najmä o prebiehajúcich mierových rokovaniach medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Berlíne. „Keď som si vypočul nejaké vyhlásenia z Berlína, tak zdá sa, že napredujú, dokonca aj v tej najcitlivejšej... teritoriálnej otázke,“ poznamenal Blanár. Ukrajina podľa neho čelí „obrovskému vnútornému tlaku, ktorý je spôsobený aj korupčným škandálom, ktorý určite neprispel k rokovaniam, ale aj vonkajšiemu tlaku, pretože Ukrajina je pomerne v zlej situácii z hľadiska podpory a financií, ktoré potrebuje na to, aby mohla čeliť jednak nastávajúcej zime, ale rovnako aj chodu samotného štátu, ale aj financovania tohto konfliktu“, vyhlásil Blanár.
Zmrazené ruské aktíva
Únijní ministri rokovali tiež o zmrazených ruských aktívach. Tými sa lídri EÚ budú zaoberať na summite 18.- 19. decembra. „Všetci boli opatrní a niektorí presadzujú, poviem to veľmi jasnou rečou, konfiškáciu tých zmrazených aktív, niektorí zasa veľkú opatrnosť pri narábaní s týmito aktívami, pretože to prináša obrovské riziká z hľadiska medzinárodnej kredibility, v tomto prípade Belgicka,“ pokračoval Blanár.
„Pozícia Slovenska je stále rovnaká, nezmenená. My sme od začiatku podporovali belgické obavy, pretože si myslíme, že je to významný zásah do vlastnenia aktív inej krajiny, čo sa neudialo ani počas druhej svetovej vojny. Jasne sme deklarovali vopred predsedom vlády (Robertom Ficom), ktorý komunikoval túto tému priamo listom predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, že SR nepodporí takéto skonfiškovanie, ale rovnako nepodporí nejaké garancie, ktoré by SR mala niesť, čo sa týka financovania sčasti aj vojenského konfliktu,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.
Diplomacia namiesto zbraní
Zopakoval postoj SR, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. „Chceme pomôcť humanitárne a je potrebné predovšetkým diplomaticky rokovať o ukončení vojny,“ zdôraznil Blanár. Slovenský minister svojich rezortných partnerov informoval o tom, že SR naďalej podporuje Ukrajinu v dodávkach núdzovej elektrickej energie, ako aj ďalším balíkom generátorov, ktoré majú pomôcť zmierniť dôsledky zimy. Podľa jeho slov tiež Slovensko poskytuje „rehabilitáciu pre ukrajinských veteránov a detí“.
„Čo sa týka garancií, SR nevyšle vojakov na ukrajinské územie, ale budeme určite pomáhať logisticky z nášho územia v prípade, ak to bude pre príspevok a uzavretie trvalého udržateľného mieru, o čom sa teraz rokuje a my to maximálne podporujeme,“ uzavrel Blanár tému Ukrajiny.
Ministri rokovali aj o Číne. „Podporujeme strategický dialóg s Čínou. SR je za naozaj vyváženú diskusiu s rešpektom voči Číne a hľadanie riešení,“ vyhlásil Blanár. Podľa neho tiež krajiny EÚ pochybili v postoji k Číne v súvislosti s vojnou na Ukrajiny. „Nevyužili sme dostatočne šancu podporiť mierovú aktivitu Číny spoločne s Brazíliou, ktorú prezentovali pred rokom na Valnom zhromaždení OSN. Myslím si, že to nebolo strategicky dobré rozhodnutie, pretože dnes všetci volajú po tom, aby Čína prestala podporovať Ruskú federáciu v tejto vojne,“ dodal Blanár.