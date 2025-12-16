MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje, mier nie je hotový: Trump tvrdí, že dohoda je bližšie než kedykoľvek

BERLÍN - V tejto chvíli nie je hotový žiadny ideálny mierový plán, súčasný návrh na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine je stále len pracovná verzia, uviedol v pondelok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojené štáty podľa neho chcú napredovať k mierovej dohode rýchlo, Ukrajina však potrebuje zabezpečiť kvalitu takéhoto mieru, uviedol s tým, že americkí a ukrajinskí vyjednávači by sa mohli na ďalšie rokovania stretnúť cez víkend v USA. Informovala o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:30 Ukrajina požiada Spojené štáty o sprísnenie sankcií voči Rusku a o zvýšenie vojenskej pomoci vrátane dodávok zbraní dlhého doletu, ak Moskva odmietne mierové návrhy, o ktorých rokujú Kyjev, Washington a európski lídri. V noci na utorok to po rozhovoroch v nemeckom Berlíne uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje o tom agentúra Reuters.
6:15 Ruská centrálna banka podala žalobu, v ktorej požaduje od spoločnosti Euroclear odškodné vo výške 229 miliárd dolárov, čím vyhrotila spor, keďže EÚ zvažuje použitie zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny.
Mierový plán zatiaľ nie je hotový, Ukrajina neuzná Donbas za ruský, povedal Zelenskyj
V tejto chvíli nie je hotový žiadny ideálny mierový plán, súčasný návrh na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine je stále len pracovná verzia, uviedol v pondelok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojené štáty podľa neho chcú napredovať k mierovej dohode rýchlo, Ukrajina však potrebuje zabezpečiť kvalitu takéhoto mieru, uviedol s tým, že americkí a ukrajinskí vyjednávači by sa mohli na ďalšie rokovania stretnúť cez víkend v USA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ukrajinský prezident dnes v chatovacej skupine s novinármi na WhatsAppu podľa Reuters ďalej uviedol, že Ukrajina neuzná východoukrajinský Donbas za ruské územie ani de iure, ani de facto. Na Donbase tiež podľa neho nevznikne žiadna "slobodná ekonomická zóna" pod kontrolou Moskvy, ako znel jeden z bodov americko-ruského plánu. Po pondelkových rokovaniach Ukrajiny s predstaviteľmi európskych krajín a USA v Berlíne o ukončení vojny, ktorú vo februári 2022 začalo Rusko inváziou do susednej krajiny, zostáva otázka územných ústupkov Kyjeva voči nárokom Moskvy hlavnou prekážkou dosiahnutia možnej dohody.
Dohoda o silných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, o ktorých by mal hlasovať americký Kongres, je veľmi blízko, uviedol ďalej Zelenskyj. Bezpečnostné záruky podľa neho nie sú len v rámcovej fáze, ide už o podrobný dokument, ktorý však potrebuje ešte dopracovať.
Po skončení pondelkových rokovaní vydali premiéri a prezidenti desiatich európskych krajín vrátane Nemecka, Francúzska či Británie a zástupcovia Európskej únie spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že USA a európske krajiny plánujú Ukrajine poskytnúť robustné bezpečnostné záruky a ďalšiu podporu pre hospodársku obnovu krajiny. Jednou zo záruk má byť vytvorenie mnohonárodnostnej jednotky, ktorá by pôsobila priamo na ukrajinskom území. Ďalšia má byť napríklad garancia vyslania ozbrojených síl v prípade budúceho napadnutia krajiny. V závere európski lídri vyzvali Rusko, aby súhlasilo s prímerím a preukázalo ochotu k trvalému mieru.
Ak Moskva diplomatické snahy o ukončenie vojny odmietne, požiada Ukrajina Spojené štáty o väčší tlak na Rusko prostredníctvom ďalších sankcií a tiež o ďalšie zbrane, vrátane striel dlhého doletu, oznámil ďalej ukrajinský prezident novinárom na WhatsAppu. Ak bude vojna pokračovať, Ukrajina podľa neho počíta s podporou 45 miliárd eur na obranu ročne. Pokiaľ boje utíchnu, budú tieto prostriedky použité na obnovu krajiny, dodal.
Kyjev podľa Zelenského tiež podporuje myšlienku prímeria počas vianočného obdobia, najmä pokiaľ ide o útoky na energetickú infraštruktúru. Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok okrem iného vyzval Rusko, aby aspoň cez Vianoce prestalo "terorizovať" civilné obyvateľstvo Ukrajiny. Takáto prestávka v bojoch by mohla byť podľa Merza základom pre rokovania o trvalom prímerí.
K dosiahnutiu dohody o Ukrajine sme bližšie ako kedykoľvek predtým, uviedol Trump
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým. Povedal to novinárom v Oválnej pracovni po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami. Informuje o tom agentúra AFP.
„Myslím, že sme teraz bližšie ako kedykoľvek predtým,“ deklaroval Trump a ozrejmil, že mal „veľmi dlhé a veľmi dobré rozhovory“ so Zelenským, pričom sa na nich zúčastnili aj lídri Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Británie, Poľska, Nórska, Dánska a Holandska, ako aj generálny tajomník NATO. „Európski lídri nás nesmierne podporujú. Aj oni chcú, aby sa to skončilo,“ povedal. Podľa Trumpa Spojené štáty s európskymi partnermi spolupracujú na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, pričom Európa bude pri nich zohrávať „veľkú“ úlohu.
Americký prezident zároveň pozitívne hodnotil „početné“ rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a uviedol, že s ním telefonoval aj nedávno. Podľa jeho slov Rusko v súčasnosti chce ukončiť vojnu. „Problém je, že budú chcieť, aby to skončilo, a potom zrazu nebudú chcieť. A Ukrajina bude chcieť, aby to skončilo, a potom to nebude chcieť. Takže ich musíme dostať na rovnakú vlnu,“ poznamenal šéf Bieleho domu. Trump zároveň dodal, že na dosiahnutie mierovej dohody nie je stanovený žiadny časový limit.
V Berlíne sa v pondelok uskutočnilo druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zelenskyj vyhlásil, že rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“. Podľa zdrojov agentúry AP sa ďalšie rokovania očakávajú tento víkend v Miami alebo na inom mieste v Spojených štátoch.