Mama spáchala samovraždu, otec sa so synom do smrti nezmieril: Kruté, prečo s ním preťal kontakt

(Zdroj: ČT)

Martin Finger sa narodil 16. decembra 1970. Pôvodne chcel byť kriminalistom, ale osud a jeho kamarát Ondřej Sokol to zmenili. Priniesol mu prihlášku na DAMU, spravil talentové skúšky a stal sa hercom. Sokolovi je za to dodnes vďačný.

Finger sa už ako študent uchytil v Národnom divadle. V tom čase sa však musel vyrovnať s náhlou stratou milovanej mamy, ktorá spáchala samovraždu. V tom čase 25-ročný Martin sa to dozvedel až po návrate z Írska, kde bol so spolužiakmi z DAMU. „Pri poslednom rozhovore s ňou, o ktorom som v tej chvíli nevedel, že je posledný, mi hovorila, že je šťastná, že som sa v tej Prahe uchytil a že už sa o seba dokážem postarať sám. V tej chvíli už na samovraždu myslela, tým som si istý,“ povedal herec pre blesk.cz.

(Zdroj: CinemArt)

Ešte sa ani nestihol vyrovnať so stratou mamy a prišla druhá rana. Zomrela jeho milovaná babička, preňho rovnako dôležitá ako mama. „Miloval som ju nadovšetko a trávil u nej všetko čas,“ zmienil sa herec pre CNN Prima NEWS. Nepomohol mu ani otec, s ktorým mal naštrbený vzťah. Stalo sa to po tom, keď si po matkinej smrti zobral jej priezvisko. „Od narodenia som mal priezvisko po mame. Otca si totiž vzala, až keď som chodil do prvej triedy. Potom sme sa logicky začali volať po otcovi. Keď ale mama zomrela, cítil som, že si jej meno chcem zobrať naspäť. Čo som urobil a otec mi to nikdy neodpustil. Než sme si to stihli vysvetliť, ochorel. Asi štyri roky po maminej smrti tiež odišiel“, prezradil Finger.

S otcom sa nestihol zmieriť, čo ho doteraz mrzí. Vraj sa snažil nadviazať kontakt, písal mu listy, telefonoval, ale márne. „Neodpovedal mi. Potom už som len od príbuzných počul, že je to s ním zlé. Až mi jedného dňa zavolal strýko a povedal, že je po smrti. Dodnes ma to mrzí. Myslím si, že časom by sme si všetko vysvetlili,“ povedal Finger.

(Zdroj: ČT)

Martin Finger je úspešný divadelný herec, ktorý získal viacero cien za svoje výkony na doskách znamenajúcich svet. Diváci ho však často vidia aj na filmovom plátne a v televízii. Zahral si napríklad vo filmoch Milenci a vrazi, Pouta, Toman, Červený kapitán, Pirko, Já, Olga Hepnarová, Stockholmský syndróm. Čo sa týka seriálovej televíznej tvorby, okrem seriálu Devadesátky hral tiež v Kriminálce Anděl, Ulici, Nevinných lžích či cykle České století.