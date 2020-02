Hrozivé varovanie vedcov: Už tento rok sa má dramaticky zmeniť počasie, to najhoršie ešte len príde!

Profesorka Valentina Zharková z Northumbria University uviedla, že priemerné zimné teploty by mali klesnúť o jeden stupeň Celzia. "Slnko pomaly prechádza do obdobia hibernácie," varuje. Podľa NASA našu planétu čaká masívne solárne minimum. Ohrození nebudú len ľudia, ale aj potraviny na rastlinnej báze.

Na Zem prenikne v blízkej dobe oveľa menej teplých slnečných lúčov, než za posledných dvesto rokov. Tento fenomén sa nazýva veľké solárne minimum, ku ktorému dochádza iba raz za štyristo rokov. Väčšinou to nijako neohrozuje chod planéty. Podľa Zharkovej ale tohtoročné solárne minimum môže spôsobiť veľké škody. Obáva sa, že ľadové zimy a vlhké letá potrvajú až do roku 2053, kedy sa obnoví slnečná aktivita. "Zníženie teploty bude mať za následok zlé počasie, vlhké a studené letá a chladné a mokré zimy," domnieva sa profesorka kinetiky a dynamiky v atmosfére. "Je to len začiatok, v najbližších 33 rokoch toho príde viac."

Posledné solárne minimum, takzvané Maunderovo minimum, zasiahlo Zem medzi rokmi 1645 až 1715. Ľudstvo môže len dúfať, že táto doba ľadová nebude podobná tej predošlej. Dramaticky by to totiž ovplyvnilo úrodu potravín v stredných zemepisných šírkach, ľudia nebudú mať dostatok času na zber ovocia a zeleniny. Meteorológ a profesor vesmírnej fyziky na Univerzite v Readingu Mathew Owens však tvrdí, že solárne minimum nespôsobí fatálne následky. "Malé zníženie slnečnej energie spojené so solárnym minimom je výrazne kompenzované účinkami, ktoré spôsobuje ľudská činnosť, ako napríklad vypúšťanie oxidu uhličitého do atmosféry," prezradil.