Turisti, pozor: Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách stúpa lavínové nebezpečenstvo

Nový sneh je neustále previevaný na záveterné svahy najmä severovýchodnej, východnej a juhovýchodnej orientácie, kde je ukladaný vo forme nestabilného doskového snehu, vankúšov a prevejov. Uvoľnenie lavíny je v týchto miestach možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj stredne veľké spontánne lavíny.

Zdroj: SHMÚ

Dnes ráno bolo na horách zamračené, hmlisté počasie a prakticky všade so snežením, pod 900 metrov s dažďom. Hranica sneženia sa počas včerajšieho dňa znižovala z 1400 na 900 metrov, pričom pripadlo 5 až 20 centimetrov, miestami 20 až 30 nového snehu. Sneženie je sprevádzané veľmi silným vetrom prevažne západných smerov na záveterné svahy a do žľabov, pod skalné steny a pod. Rýchlosť vetra sa pohybuje od 5 do 20, v nárazoch až 30 metrov za sekundu.

Zdroj: hzs

Teplota vzduchu zatiaľ nie je veľmi nízka, čo je z pohľadu lavínového rizika pozitívne. Pohybovala sa od -7 do 0°C. Snehová pokrývka je nerovnomerne rozmiestnená, na záveterných svahoch a v žľaboch sa nachádza aj 50 cm nového snehu, a naopak, horské hrebene a rebrá sú vyfúkané do trávy alebo ľadu. Celková výška snehu je na toto ročné obdobie naďalej podpriemerná.

