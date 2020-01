FOTO Manželia čakali so sexom až do svadby: Nečakaný problém, prvé milovanie až po piatich rokoch

Courtney a Blaine mali spoločné záľuby a predovšetkým boli obaja veriaci. Aj keď ich náboženstvo pripúšťa sex až po svadbe, nikdy ich nikto nenútil v niečo veriť a rodičia neboli prísni katolíci. Dievčina sa napriek tomu rozhodla zostať pannou až do svadby. Ešte pred prvým pokusom o sex si všimla, že má problémy so zavádzaním tampónov do pošvy. "Keď som išla plávať, chcela som si zaviesť tampón, ale vôbec to nešlo. Raz som o to dokonca poprosila mamu, bolo to veľmi traumatizujúce," spomína.

Nikdy jej nenapadlo, že v budúcnosti bude mať veľké problémy aj s pohlavným stykom.Po svadbe sa pokúšali s manželom milovať každý deň po celý mesiac. Vtedy si začala uvedomovať, že niečo s ňou nie je v poriadku. Na internete sa dočítala o vaginizme a svoje príznaky si začala spájať s touto poruchou. Navštívila preto špecialistu, ktorý jej ponúkol sexuálnu aj fyzickú terapiu. Fyzická terapia bola pre Nokesovú mimoriadne náročná a bolestivá, preto s ňou skončila. "Prekvapovalo ma, že som oveľa viac znepokojená než môj manžel. Celých päť rokov som z jeho strany nedostala nijaké sexuálne potešenie, za čo on vôbec nemohol," uviedla.

Minulý rok v marci našla Courtney na Facebooku skupinu žien, ktoré tiež trpia vaginizmom. Rozhodla sa, že liečbu skúsi znova. Našla skvelého fyzioterapeuta a pomôcky na strečing vagíny. Krátko nato sa konečne dočkala sexu s Blainom. "Spočiatku to bolo nepohodlné a snažila som sa relaxovať, takže to nebolo extra romantické alebo intímne. Dostala som sa ale z toho a už som viac necítila nijakú bolesť," prezradila. Za všetko vďačí radám a liekom, ktoré jej predpísal gynekológ. Stále musí pred sexom použiť lidokainový krém a vibrátor, no konečne si už môže naplno užívať všetky stránky manželstva. S manželom by chceli dieťa, čo však bude veľmi ťažké. Courtney totiž trpí aj syndrómom polycystických vaječníkov, čo znamená, že nemá pravidelnú ovuláciu. Napriek tomu sa ale nevzdáva a podporuje ostatné ženy s podobnými poruchami.