Koľko centimetrov meriate v páse? Ak viac ako toľkoto, váš život je v ohrození!

Odborníci z Karolínského inštitútu vo Švédsku zistili, že muži s obvodom pásu 94 centimetrov a viac a ženy s obvodom pásu 79 centimetrov a viac by mali zbystriť pozornosť. V oblasti brušnej dutiny sú totiž obézni, a preto sú vystavení najväčšiemu riziku infarktu. Brušná obezita urýchľuje upchávanie tepien a zvyšuje krvný tlak, hladinu cukru v krvi a inzulínovú rezistenciu.

Zdroj: Getty Images

Vedci preto v tejto súvislosti apelujú na ľudí, aby si dávali pozor na viscerálny, teda brušný tuk. "Obezita v oblasti brucha zvyšuje riziko mozgovej príhody, ale aj riziko jej zopakovania po prvom nešťastí," upozornila autorka štúdie Hanieh Mohammadiová. Odporúča dbať na dostatok pohybu a predovšetkým zdravú stravu.

Podľa vedcov sú v tomto smere viac ohrození muži než ženy. Mohammadiová ale zároveň podotýka, že výskumu sa zúčastnilo trikrát viac mužov ako žien, preto sú výsledky trochu skreslené. "Predtým, ako dospejeme k definitívnym záverom na základe pohlavia, musíme urobiť ďalšie štúdie. Toto je len začiatok." Ak si neviete dať rady a nedokážete sa zbaviť brušného tuku, prinášame vám pár tipov, ktoré jednoznačne stoja za skúšku:

1. Zlepšite spánok

Dostatok spánku zabezpečí, že v priebehu dňa nebudete mať potrebu jesť veľa sladkých a vysokokalorických jedál. Všetko je to o dvoch hormónoch - ghrelíne a leptíne. Ghrelín sa uvoľňuje po tom, čo mozog signalizuje, že žalúdok je prázdny. Leptín má opačný účinok; vysiela do mozgu signál, že žalúdok je plný. Keď nemáte dostatok spánku, telo vytvára viac ghrelínu než leptínu, čo spôsobuje falošnú potrebu neustále jesť, pretože ste hladní.

Zdroj: Getty Images

2. Prestaňte jesť veľké množstvo cukru

Brušný tuk je zapríčinený nadmernou konzumáciou cukru. Cukor uvoľňuje inzulín, čo spôsobuje ukladanie tukov, a to najmä v oblasti brucha. Obmedzenie cukru a potravín, ktoré sa rýchlo rozkladajú na cukry, napríklad ovocie, chlieb, cestoviny či víno, zníži a stabilizuje hladinu inzulínu. Tuky sa tak zmenia na palivo a nie na izoláciu.

3. Cvičte

Kombinácia aeróbnych a posilňovacích cvikov je pri odbúravaní brušného tuku najúčinnejšia. Aeróbne aktivity ako beh, cyklistika alebo plávanie zvyšujú počet kalórií, ktoré spálite počas silového cvičenia. Čím viac máte svalov, tým rýchlejší je metabolizmus a tým rýchlejšie spaľujete kalórie. Je preto dobré týždenne cvičiť aspoň 150 minút.

Zdroj: Getty Images

4. Kontrolujte svoj stres

Stres vedie k zvýšenej hladine hormónu kortizol, ktorý je známy ako stresový hormón. Prispieva k ukladaniu tukov, ktoré sa strácajú len veľmi ťažko. Stres môže tiež viesť ku zníženiu oxidácie tukov, procesu, ktorý umožňuje spaľovanie tukov na tvorbu energie. Odborníčka na výživu Kim Pearsonová radí vyjsť si na prechádzku alebo si odpočinúť. Stres je skutočným zlom.

5. Veľkosť porcie je dôležitá

Ak chcete schudnúť, nemali by ste kontrolovať len veľkosť porcie, ale hlavne kalórie. Na tanieri by ste mali mať okolo 150 gramov prílohy, teda ryže či rezancov. Pokiaľ ide o zemiaky, odporúča sa zjesť maximálne 180 gramov. Na raňajky je dobré zjesť 30 gramov cereálií. Pozor tiež na chlieb, jeden až dva plátky by mal byť dostatok.