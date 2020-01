Archeológovia potvrdili unikátny fenomén: Výbuch Vezuvu zmenil mozog obete na TOTO

MILÁNO - Výbuch sopky Vezuv zmenil mozog jednej zo spálených obetí na sklo. Vo štvrtok to oznámili vedci na archeologickej lokalite Herculaneum. Je to pritom prvý prípad, keď sa im podarilo doložiť tento fenomén v dôsledku vulkanického výbuchu.

Archeológovia zriedka nachádzajú tkanivo ľudského mozgu a keď, tak je normálne hladké a má mydlovú konzistenciu, uvádza článok približujúci nový nález v magazíne New England Journal of Medicine. Výbuch sopky Vezuv v roku 79 okamžite zabil obyvateľov Pompejí aj susedného Herculanea, pričom pochoval oblasť vzdialenú do 20 kilometrov od vulkánu pod popolom za niekoľko hodín. Pozostatky muža ležiaceho na drevenej posteli objavili v Herculaneu v 60. rokoch. V jeho lebke spozorovali čierny lesklý sklovitý materiál.

Zdroj: profimedia.sk

Tím vedený forenzným antropológom Pierom Paolom Petronem z univerzity v Neapole následne zistil, že jeho mozgová hmota vitrifikovala, zmenila sa pri extrémne vysokej teplote na sklo. Rozbor spáleného dreva nájdeného v jeho blízkosti indikuje maximálnu teplotu 520 stupňov Celzia.