Bývalá astronautka šokuje: Nepochybujem o existencii mimozemšťanov, sú možno tu, len ich nevidíme!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Vesmír je taký obrovský, že skrátka nie je možné, aby život existoval iba na Zemi. Britskému denníku The Observer to povedala bývalá astronautka Helen Sharmanová, ktorá sa v roku 1991 pozrela do vesmíru ako prvý občan Veľkej Británie. Podľa nej tiež nemožno vylúčiť prítomnosť cudzej formy života na našej planéte.