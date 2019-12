Firma chce zatočiť so zamestnancami, ktorí príliš dlho vysedávajú na WC: Šialené opatrenie!

Zariadenie nazvané StandardToilet už schválila British Toilet Association, čo je organizácia, ktorá sa zasadzuje o kvalitnejšie sociálne zariadenia. Cena toalety sa pohybuje od 150 do 500 libier. Tvorca už rokuje o dodávkach s radnicami a firmami prevádzkujúcimi odpočívadlá pri diaľniciach.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX