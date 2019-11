Máte na starosti sklad a už teraz nestíhate? Takto prežijete sezónu Vianoc

O čo ide?

Prenájom manipulačnej techniky je vhodným riešením pre každú firmu, ktorá potrebuje vozíky iba príležitostne. Nemusí tak investovať do kúpy vozíka, ktorý by následne dlhý čas nevyužila alebo čakať na dodanie, ak sa nový vozík ešte len vyrába. Vozíky určené na prenájom sú totiž k dispozícii okamžite. „V období Vianoc narastá objem tovarov v sklade aj firmám, ktoré si počas roka vystačia s pár vozíkmi, a tak by kúpa ďalších bola pre ne naozaj zbytočná. Prenájom vozíkov sa však oplatí každej spoločnosti, ktorá zaznamenáva sezónny nárast obratu v ktoromkoľvek období roka. Prenájom vozíka využijete aj v období inventúr, kontrol a plánovaných údržieb. Prenájom môže pomôcť aj v prípade výpadku vozíka v dôsledku technickej poruchy,“ vysvetľuje Peter Belica, manažér oddelenia prenájmu a použitých vozíkov zo spoločnosti STILL.

Aký vozík?

Iný typ vozíka využije sklad kníhkupectva, iný typ obchodný reťazec. S výberom správneho typu vozíka vám pomôžu vyškolení a skúsení odborníci. Poradia, aké parametre sú pre prevádzku dôležité a odporučia konkrétny vozík, ktorý vyhovuje daným požiadavkám. „Prenájomná flotila STILL disponuje viac ako 300 kusmi manipulačnej techniky. K dispozícii sú čelné elektrické, plynové a dieselové vysokozdvižné vozíky. Široký sortiment skladovej techniky obsahuje ručné vedené vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, retraky, zakladače, ťahače a inteligentné ťažné súpravy. Aby sme zistili, čo bude pre zákazníka najlepšie, prídeme priamo k nemu a na mieste identifikujeme, čo potrebuje,“ hovorí Belica.

Koľko to stojí?

Výhodou prenájmu je, že firma platí iba za obdobie, počas ktorého si vozík prenajíma, či už ide o jeden deň alebo jeden rok. Odpadajú tiež starosti s poistením, údržbou a servisom vozíka. Tieto položky sú súčasťou poplatku za prenájom. Zároveň môže firma takýmto spôsobom zaradiť do svojej prevádzky kvalitné a moderné vozíky a zefektívniť procesy v tak vyťaženom období, akým sú Vianoce. „Prenájom výkonného vozíka na mieru je určite lepšou investíciou ako kúpa lacnej alternatívy, ktorá nemusí uspokojiť vaše potreby. Doprajte si aj v sklade pokojné Vianoce a uľahčite si prácu výberom spoľahlivého vozíka. Nikto predsa nechce dostať darčeky neskoro,“ dodáva s úsmevom Peter Belica.

Prenajmite si vysokozdvižné vozíky STILL do konca roka 2019 so špeciálnou vianočnou zľavou až do výšky 20 %!

Vysokozdvižné vozíky STILL vám zdvihnú náladu. Jednoduché prenajať... www.still.sk / www.still.sk/prenajom