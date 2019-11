Lady Gaga

NEW YORK - Americká speváčka Lady Gaga si zahrá v pripravovanom filme o vražde Maurizia Gucciho, vnuka podnikateľa a módneho návrhára Guccia Gucciho. Rodáčka z New Yorku by mala stvárniť Patriziu Reggiani, Mauriziovu exmanželku, ktorú odsúdili za to, že si vraždu niekdajšieho šéfa módneho domu Gucci objednala.