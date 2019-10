FOTO Peter sa plavil po Karibiku, keď vtom zbadal... ona nie je normálna, totálny idiot!

Neznáma žena si užívala okružnú jazdu po Karibiku a chcela si spraviť akčnú selfie, tak zliezla na okraj lode. Stála s rukami hore, nedržala sa ani len zábradlia a snažila sa odfotografovať. Celé to videl spolupasažier lode Allure of the Sea, Peter Blosic. "Bol to totálne idiotský nápad. Z lode nevypadneš dovtedy, dokým sa nezačneš správať ako hlupák," napísal.

Zdroj: Facebook/Royal Caribbean Crown & Anchor Society Group

Mladík okamžite zalarmoval palubný personál, ktorý dievčinu vystopovali až do kabíny, kde bola ubytovaná. Po tom, ako loď zakotvila v jamajskom prístave Falmouth, ju vykázal von. Samotná internetová stránka spoločnosti Royal Caribbean poskytuje podrobné inštrukcie o tom, ako sa majú cestujúci na palube lode správať. Lezenie cez vonkajšie či vnútorné zábradlia sú prísne zakázané.