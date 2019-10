Kamarátky našli v bazári ľúbostné listy z 2. svetovej vojny: Neskutočné čítanie na FOTO

Počas cesty domov zo Smoky Mountains sa Lindsy Wolkeová a Megan Grantová zastavili v starom bazári. Medzi fosíliami a starými peniazmi objavili aj ľúbostné listy. Pochádzali z roku 1944 až 1946, teda z konca druhej svetovej vojny. Dievčatá sa do nich tak začítali, že tam nakoniec zostali niekoľko hodín a pridal sa k nim aj predavač. Nakoniec 21 listov odkúpili, každý za štyri doláre, aby mohli pokračovať v čítaní romantického príbehu odohrávajúceho sa medzi Eliasom Maxwellom a Ilaine Murrayovou. V tom čase slúžil osemnásťročný mladík na nákladnej lodi USS Rankin na Havaji a v Japonsku, zatiaľ čo jeho milá - devätnásťročná Ilaine - zostala v rodnom meste Blackwood.

Zdroj: Facebook/Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

"Listy boli napísané tak krásne. Bolo to lepšie ako akákoľvek kniha, ktorú som kedy čítala," prezradili kamarátky. Niektoré listy mali až niekoľko strán. Vo väčšine z nich opisoval vojak život na fronte. Z listov je evidentné, že Elias a Ilaine mali k sebe veľmi blízko. "Ahoj, zlatko. Ako sa máš? Dnes som od teba dostala dva listy a vieš si predstaviť, ako mi je teraz dobre," píše Murryová v jednom.

Zdroj: Facebook/Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

Maxwellove odpovede tiež stoja za pozornosť. "Teraz je 18:50. Tento list som písal presne tridsať minút," uvádza a pýta sa svojej milej, či sa jej páči obliečka na vankúš, ktorú jej poslal zo Ženevy. "Zlatko, myslím, že na dnes končím, som tvoj miláčik v námorníctve," dodáva vojak s tým, aby naňho Ilaine nezabudla, kým je preč.

Zdroj: Facebook/Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared

Koniec ľúbostného príbehu však chýba. Lindsy s Megan sa preto dali do pátrania a zistili, že zaľúbenci sa po vojne vzali. Elias zomrel v roku 1993, jeho žena len pred pár rokmi. Lindsy dokonca kontaktovala ich štyri deti, tie sa jej však bohužiaľ späť neozvali. Dievčatá sa s listami podelili na Facebooku, vďaka ktorému upútali pozornosť Eliasovej a Ilaininej dcéry. Šesťdesiatpäťročná Barbara Murrayová prezradila, že pohľad na matkin rukopis ju doslova rozklepal. Netušila totiž, že sa zachovalo tak veľa listov od jej rodičov. Taktiež ju dojalo, že sa ju Lindsy spolu s Megan pokúsili nájsť. "Na svete stále existujú milí ľudia," vyhlásila. Keďže dievčatá nedôverovali pošte, rozhodli sa Barbare listy doručiť osobne. Navštívili ju, vďaka čomu spoznali aj jej súrodencov.