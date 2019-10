Ohromujúce tvrdenie vedcov: Katastrofálna kataklyzma zničila na Zemi rané civilizácie!

Dopad asteroidu na Zem spôsobil katastrofu, ktorá uvrhla živočíšne druhy do zániku a mohla viesť aj k zániku ľudskej populácie Clovis. Tvrdia to vedci u Univerzity Witwatersrand v Johannesburgu. Ľudia Clovis patrili do pravekej spoločnosti žijúcej v Severnej Amerike. Náhle však úplne zmizli. Juhoafrickí odborníci podľa vlastných slov odhalili dôkazy o klimatických zmenách, ktoré nespôsobili len zánik Clovisovcov, ale aj iných raných ľudských civilizácií. Nastalo globálne ochladenie a Zem sa ocitla v miernej dobe ľadovej, zatiaľ čo hladiny morí stúpali. Vedci tento jav nazvali "skorší dryas".

Zdroj: Getty Images

"Naše zistenia aspoň čiastočne podporujú vysoko kontroverznú hypotézu o skoršom dryase. Musíme sa vážne zamyslieť nad možnosťou, že dopad asteroidu na Zem mohol spôsobiť globálnu zmenu klímy a do istej miery prispel k procesu vyhynutia veľkých zvierat," uviedol člen výskumného tímu Francis Thackeray.

Zdroj: Getty Images

Archeológovia v Severnej Amerike a Afrike sa zhodujú v zisteniach vyplývajúcich z nálezov, ktoré po sebe zanechali staroveké civilizácie. Na oboch týchto kontinentoch došlo k technologickým zmenám. "Opatrne naznačujeme, že by tieto technologické zmeny v Severnej Amerike a na africkom subkontinente mohli byť nepriamo spojené s dopadom asteroidu," pokračuje Thackeray. Nedávno bol v severnom Grónsku pod ľadovcom Hiawatha objavený kráter veľký tridsať kilometrov. Vedci predpokladajú, že ho vytvoril asteroid, ktorý tam dopadol pred 12 800 rokmi a vyhubil živočíchy aj ľudí.