Slovensko zasiahne výrazné ochladenie: Vyťahujte kabáty a rukavice, toto má byť najstudenšia noc!

BRATISLAVA - Slovensko čaká v najbližších dňoch ochladenie, najchladnejšia noc by mala byť pravdepodobne z pondelka na utorok. V súvislosti s presunom tlakovej níže, ktorá je pozostatkom hurikánu Lorenzo, to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Najnižšia nočná teplota klesne na 1 až -4 stupne, v dolinách a kotlinách sa bude pohybovať miestami okolo -6 stupňov.

"Cez naše územie postupuje frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorá je pozostatkom hurikánu Lorenzo a prechádza cez strednú Európu od severozápadu. Jej stred sa momentálne nachádza v okolí Prahy a postupne sa presunie cez Moravu, Trenčiansky a Banskobystrický kraj ďalej na juhovýchod," priblížili meteorológovia pred niekoľkými hodinami.

SHMÚ vysvetlil, že táto tlaková níž aktuálne prináša veľa oblačnosti a trvalejšie zrážky na väčšine Slovenska, pričom sa ich menej vyskytuje na východe krajiny. Cez západné Slovensko by mal podľa meteorológov v sobotu popoludní prejsť studený front spojený s prehánkami, východ krajiny by mali zasiahnuť vo večerných hodinách, pričom sa podľa SHMÚ očakáva aj búrka.

"Tlaková níž sa v nedeľu (6. 10.) presunie nad Rumunsko ku Karpatom, kde sa vyplní. Súčasne po jej zadnej strane k nám začne od severu prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch, čo pocítime v nedeľu na silnom severnom vetre a nízkej maximálnej dennej aj minimálnej nočnej teplote nielen v nedeľu, ale aj v úvodných dňoch budúceho týždňa," doplnil SHMÚ.

Výstraha pred silným vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na sobotu popoludní výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre Bratislavský a Trnavský kraj, ale aj pre niektoré okresy Nitrianskeho kraja. Informuje o tom na svojom webe.

"Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu). Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a v danej oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedol SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha 1. stupňa pred vetrom bude platiť aj v nedeľu, tentokrát budú zasiahnuté niektoré okresy vo všetkých ôsmich krajoch. Pre Trnavský, Bratislavský a Nitriansky kraj platí výstraha do 7. hodiny ráno, pre Trenčiansky a Žilinský kraj do 9. hodiny ráno, pre Banskobystrický a Prešovský kraj do 12. hodiny napoludnie a pre Košický kraj až do 15. hodiny.