Ženy, ktoré ste rodili cisárskym rezom: TOTO by ste mali vedieť o svojich deťoch

LONDÝN - Deti, ktoré sa narodili cisárskym rezom, majú v črevách iné baktérie než bábätká, ktoré prišli na svet prirodzenou cestou. Vyplýva to z rozsiahlej štúdie, počas ktorej vedci skúmali stolicu malých detí. Závery výskumu prinášajú nové poznatky o vývoji ľudského imunitného systému.

Deti po vaginálnom pôrode majú väčšinu črevných baktérií od svojich matiek, zatiaľ čo deti po "cisaráku" majú v črevách baktérie spájané skôr s nemocničným prostredím. Zatiaľ nie je jasné, aké vplyvy na budúce zdravie detí tieto poznatky majú, uvádzajú autori štúdie. Nie je ale vylúčené, že v budúcnosti by mohol pre bábätká po cisárskom reze vzniknúť ten správny bakteriálny "kokteil", ktorý by pre ne znamenal dobrý štart vo vzťahu so svetom mikróbov.

"Prvé týždne života sú kritickým obdobím vývoja imunitného systému dieťaťa, ale stále o tom vieme len málo," uviedol profesor Peter Brocklehurst z Univerzity v Birminghame, ktorý je jedným z vedúcich zatiaľ najrozsiahlejšej štúdie zameranej na črevnú mikroflóru bábätiek. Vedecký tím o výsledkoch výskumu informoval v časopise Nature.

Zdroj: profimedia.sk

Črevná mikroflóra je komplexný ekosystém miliónov mikroorganizmov žijúcich v tráviacej sústave človeka. Podľa vedcov hrá dôležitú rolu pri vývoji imunitného systému. Výsledky skorších výskumov naznačili, že keď nie sú ľudia v ranej fáze života vystavení určitým mikróbom, sú náchylnejší na autoimunitné ochorenia, ako je astma, alergia či cukrovka. V terajšom výskume vedci z londýnskej univerzity UCL, Wellcome Sanger Institute a Birminghamskej univerzity "čítali" DNA obsiahnutú vo viac než 1600 vzorkách črevných baktérií, ktoré pochádzali od 175 matiek a takmer šesťsto bábätiek. Na základe vzoriek odobraných, keď mali deti štyri, sedem a 21 týždňov, výskumníci odhalili výrazné rozdiely v zložení črevnej mikroflóry dojčencov po vaginálnom pôrode a po cisárskom reze. "Čo ma zaskočilo aj vystrašilo, bolo množstvo baktérií spájaných so zdravotníckymi zariadeniami," poznamenal o črevnej mikroflóre detí narodených cisárskym rezom Trevor Lawley z Wellcome Sanger Institute. Podľa neho to môže byť celkovo až tridsať percent.

Zdroj: Getty Images

Baktérie, ktoré ženy "odovzdali" svojim deťom, pochádzali z kontaktu bábätka s matkinými výkalmi počas pôrodu. Autori štúdie preto odradzujú ženy, ktoré rodili cisárskym rezom, aby novorodencov potierali poševným sekrétom. To doteraz niektoré matky robia, aby im odovzdali tie správne baktérie. Alison Wrightová, podpredsedníčka britského združenia gynekológov a pôrodníkov, ale tvrdí, že nové poznatky by tehotné ženy nemali odradiť od pôrodu cisárskym rezom. "V mnohých prípadoch tento zákrok zachraňuje život a môže byť správnou voľbou."