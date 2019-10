FOTO Žena (67) porodila zdravé dievčatko: Počala vraj prirodzene, obrovská kritika

Žena s priezviskom Tchien porodila minulý piatok zdravé dievčatko cisárskym rezom, uviedla nemocnica v meste Cao-čuang. "Dieťa bolo pre nás darom z nebies," povedal 68-ročný manžel s priezviskom Chuang. Jeho manželka uviedla, že jej tehotenstvo ukázala zdravotná prehliadka v nemocnici. "Spočiatku som to nechcela," povedala pre denník Jinan Times.

Nemocnica uviedla, že nemôže potvrdiť, či bolo dieťa splodené prirodzenou cestou, keďže ženu prijali ako pacientku už tehotnú. Denník Global Times informoval, že dievčatko dostalo meno Tchien-cch', čo znamená "dar z nebies". Podľa denníka Jinan Times má Tchien už dve deti vrátane syna narodeného v roku 1977, teda dva roky predtým, ako Čína zaviedla vzhľadom na rastúci počet obyvateľov politiku jedného dieťaťa.

