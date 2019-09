Mladík kázal dievčine pozrieť sa do mobilu: Keď zistila, čo v ňom je, takmer zošalela

Údajná obeť, ktorú mal zneužiť 25-ročný Nicholls, sa minulý rok 11. augusta prebrala vo svojej posteli spoločne s ním. Neskôr od neho dostala správu, aby sa pozrela do svojho telefónu. Z toho, čo v ňom našla, takmer zošalela. V noci jej totiž Thomas zobral mobil a natočil, ako leží na dievčine, zatiaľ čo ona bola pod ním takmer v bezvedomí.

Toto päťminútové video sa dostalo na súd. "Na videu je obeť zobrazená vo viacerých štádiách nahoty a objavujú sa tam aj zábery jej genitálií. Keď to video našla, bolo zrejmé, že s pohlavným stykom nesúhlasila," uviedla prokurátorka Carina Hughesová.

Zdroj: Getty Images

Napriek citlivému obsahu záberov ich žena odovzdala na polícii. Nicholls však tvrdí, že k žiadnemu znásilneniu nedošlo. Na súde odznelo, že žena si vyšla spoločne kamarátmi von a po zlej reakcii na alkohol musela odísť domov.

Thomas v skorých ranných hodinách vliezol cez okno do jej izby, kde ju našiel takmer v bezvedomí. Na ďalší deň sa zobudila a našla ho spať vedľa seba. Žena počas policajného výsluchu neustále plakala. Podľa svojich slov si nepamätá na to, že by súhlasila s pohlavným stykom. Nicholls však trvá na tom, že to bol práve jej nápad, aby si sex nahrali na video. Súdne konanie pokračuje.