Hrôza v luxusnom švajčiarskom hoteli: Dievčina (14) zašla večer do baru, prebudenie ako z hororu

Odporný incident sa mal podľa portálu mirror.co.uk odohrať v exkluzívnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Zermatt v nemecky hovoriacej časti Valais. Podľa obžaloby došlo k znásilneniu v suteréne nemenovaného hotela len pár dní pred Vianocami.

Britka sa na pojednávanie nedostavila, keďže jej to neodporúčal psychológ, ale napísala list, ktorý odznel v súdnej sieni. „Ráno po tom, čo si strhol šaty z môjho tela a znásilnil ma, som sa zobudila úplne zmätená a nevedela som, prečo ma moje telo tak veľmi bolí," citovali z neho miestne noviny Walliser Bote.

Prokurátor žiada pre Taliana štvorročný trest odňatia slobody aj desaťročný zákaz vstupu do Švajčiarska, zatiaľ čo obhajoba tlačí na jeho prepustenie. To sa však nepáči otcovi dievčaťa. „48 mesiacov za znásilnenie mojej dcéry je príliš málo, zničilo to jej život, ako aj život našej rodiny,“ povedal na súde.

Zdroj: Getty Images

K znásilneniu malo dôjsť v noci 19. decembra 2018. Dievča odišlo okolo 21.00 hod. do hotelového baru a objednalo si alkoholický nápoj. Taliansky barman a otec dvoch detí jej ho nalial bez toho, aby si vyžiadal občiansky preukaz a alkoholické nápoje podával svojej obeti celý večer. Potom ju pobozkal tvár a neskôr na pery.

Dievčina nakoniec bola taká opitá, že sa takmer nedokázal postaviť a barman sa ponúkol, že jej pomôže dostať sa do izby. Namiesto toho ju však mal vziať do suterénu, kde došlo k znásilneniu. Obeť nemala šancu sa brániť. Po incidente muž tínedžerku obliekol a odviedol ju do izby, kde bývala spolu s bratom.

Nasledujúci deň rodina informovala majiteľa hotela a ten zavolal políciu. Neexistujú však žiadni svedkovia, že udalosť sa odohrala tak, ako to tvrdí dievča. Muž sa obeti na súde ospravedlnil, ale podľa neho bol sex dobrovoľný a tvrdil, že mu povedala, že má 20 rokov, na čo aj vyzerala. Súd pokračuje.