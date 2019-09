FOTO Knihovníčka otvorila knihu a nechcela veriť vlastným očiam, čo v nej našla

Minulý týždeň vyzýval Twitter užívateľov, aby zverejnili fotografie potravín a nápojov, ktoré by mohli byť použité ako záložka do kníh. Výzva spustila vlnu zdokumentovaných nápadov, ktoré ale bohužiaľ majú pramálo spoločné s láskou k čítaniu a ku knihám. Na mnohých záberoch totiž figurovali ako záložky sušienky, a to nielen suché, ale aj zaliate mliekom, ovocné šťavy, vločky, hranolky či zmrazený hovädzí steak. Smutné však je, že knihy špinavé a zničené od jedla nie sú vo verejných knižniciach žiadnou veľkou neznámou. Výzva pobúrila mnohých ľudí, ktorým sa nepáči, že sa knihy takýmto neúctivým spôsobom znehodnocujú.

This is the worst social media challenge in history and we demand that all of you stop it AT ONCE. Books are precious objects that deserve our respect.



Now go sit in the corner and think about what you've done in the name of "content." https://t.co/rexTG3pBwh