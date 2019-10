Britský pár bol na dovolenke v Kanade: Po vyhýbaní sa zvieraťu na ceste skončil... tak to je kruté!

LONDÝN - Britský pár a ich trojmesačný syn boli v USA zatknutí po náhodnom prechode hranice do USA počas rodinnej dovolenky v Kanade. David (30) a Eileen (24) Connorsovci tvrdia, že sa vyhýbali zvieraťu počas jazdy v kanadskom Vancouveri a skončili na americkej ceste. V súčasnosti sú zadržiavaní v centre Berks v Leesporte v štáte Pensylvánia ako nelegálni prisťahovalci. Manželov z Londýna zatkli spolu s Davidovým bratrancom Michaelom Connorsom, jeho manželkou Grace a ich dvojročnými dvojčatami. Ich advokátka už podala sťažnosť.

Rodina bola podľa The Philadelphia Inquirer na návšteve u príbuzných vo Vancouveri. Bratranec Michael Connors sedel 3. októbra za volantom auta, keď mu do cesty vošlo zviera a snažil sa mu vyhnúť. Prešiel na neoznačenú cestu a po chvíli sa objavili viaceré policajné autá a agenti pohraničnej hliadky, ktorí mu povedali, že prekročil štátnu hranicu. Aspoň tak to tvrdia príbuzní.

„Netušili, že prekročili akúkoľvek hranicu. Netušili, že sú dokonca v Spojených štátoch. Pokúšali sa vrátiť späť do svojho hotela," uviedla v pondelok ich advokátka Bridget Cambriaová. Povedala, že je pravdepodobné, že rodina bude formálne deportovaná, ale zatiaľ nedostali žiadne podklady.

Zdroj: FB/David Eileen Connors

Členovia rodiny boli zatknutí a vzatí do väzby v blízkosti hranice medzi USA a Vancouverom a malo im byť povedané, že môžu zostať zatiaľ u rodiny v USA. Namiesto toho však podľa vyjadrenia Eileen Connorsovej došlo k zmene plánov, museli nastúpiť do dodávky a odviezli ich na letisko, čo Eileen prirovnáva k únosu. „Budeme traumatizovaní po zvyšok života tým, čo nám urobila vláda Spojených štátov,“ uviedla žena v písomnom vyhlásení.

Zdroj: FB/David Eileen Connors

Z letiska v Seattli prileteli do Pensylvánie, odkiaľ ich 5. októbra vzali do detenčného centra Berks, ktoré je jedným z troch záchytných stredísk pre migrantov s rodinami v USA, ďalšie dve sú v Texase blízko mexickej hranice. Podľa rodiny boli Michael a David oddelení od manželiek a detí a sú držaní v inej časti centra.

Eileen vo vyhlásení napísala, že prikrývky a plachty, ktoré dostali, „smrdeli ako zdochnutý pes“ a podmienky, v ktorých sa nachádzajú, sú odporné. Na prikytie svojho synčeka ich nepoužíva „zo strachu, že neboli opraté a moje dieťa ochorie“. Dodala, že kúpeľne sú špinavé a pokazené a v noci na nich personál svieti baterkou každých 15 minút. Podľa nej sa k nim správajú ako ku zločinom.

Zdroj: FB/David Eileen Connors ​

Americkí predstavitelia však Eileenine tvrdenia o zlom zaobchádzaní popierajú a uviedli, že detenčné centrum poskytuje rodinám bezpečné a humánne prostredie v priebehu imigračného procesu. Právnička rodiny povedala novinárom, že nemá informácie o obvineniach proti nim.