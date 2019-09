Blondínka (20) zažila v Chorvátsku hororový koniec dovolenky: Varovanie, TOTO nikdy nerobte!

DUBROVNIK - Mladá Britka si zlomila chrbticu po tom, ako skočila z lode do mora v Chorvátsku, kde trávila dovolenku so svojím priateľom. Odvtedy je pripútaná na lôžko, no trvalé ochrnutie jej podľa lekárov, našťastie, nehrozí. Je tu však problém s poistením, prevoz domov si totiž musí uhradiť sama.

Dvadsaťročná Nicole Chadwicková si užívala romantické chvíle s priateľom Lewisom v chorvátskom Dubrovniku. Jeden deň si zakúpili výlet loďou na neďaleké ostrovy. Vo chvíli, keď loď zastavila, aby sa mohli turisti pokochať krásnym okolím, viacerí turisti vrátane Lewisa skočili do mora osviežiť sa. Ani Nicole sa nechcela nechať zahanbiť a skočila za nimi. Bohužiaľ dopadla na hladinu tak nešťastne, že si zlomila dvanásty stavec. "Odrazila som sa nohami, ale vo vzduchu sa mi divne zvrtli dopredu, takže som dopadla na chrbát, ktorý musel vstrebať celý náraz. Ucítila som obrovskú bolesť," opisuje nepríjemný moment Angličanka.

Zdroj: Facebook/Nicole Chadwick

Snažila sa doplávať späť k lodi, ale nemohla sa ani pohnúť. Nicole krvácalo z nosa a utrpela aj poranenie oka. Sprievodca ju preto spolu s Lewisom vytiahol na na palubu a zaviezol do najbližšieho prístavu a do nemocnice. Tam dievčina okamžite podstúpila operáciu, počas ktorej jej do chrbtice implantovali kliny na upevnenie. Lekári jej následne oznámili, že domov do Británie bude môcť byť prevezená len letecky, čo ale jej poisťovňa odmieta preplatiť, pretože k nehode došlo na výlete.

Chadwickovej mama Suzanne teraz varuje ostatných mladých ľudí, aby si počas dovoleniek dobre rozmysleli, čo urobia. "Viem, že na dovolenke sa chcú najmä zabávať. Ale musia si byť vedomí toho, že ich poistenie nekryje všetky prípadné nároky a len málokto číta tie drobné písmenká na zmluvách." Nicolini rodičia si údajne museli zobrať ďalšiu hypotéku na dom, aby mohli zaplatiť za dcérin prevoz domov do Británie. Nicole sa momentálne zotavuje v nemocnici v Manchesteri. Bude musieť podstúpiť ešte jeden zákrok a potom absolvovať fyzioterapiu, čo by jej malo pomôcť opäť sa postaviť na nohy.