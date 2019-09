Šok! VIDEO Jedna z najväčších cestoviek sveta skrachovala, 600-tisíc dovolenkárov uviazlo v zahraničí

Supposed to be flying home from JFK with @ThomasCookUK . We were due to board when the news broke. No communication, and an air of frustration but thoughts with all those who have lost jobs as a result! pic.twitter.com/zVCXaMSFfk

"Thomas Cook prestala fungovať, takže sú zrušené všetky lety tejto spoločnosti," oznámil dnes britský úrad pre civilné letectvo (CAA). Tento úrad tiež uviedol, že už začal operáciu, počas ktorej dopraví čo najskôr domov okolo 150-tisíc britských turistov, ktorí sú teraz s cestovnou kanceláriou na dovolenke. Podľa BBC pôjde o najväčšiu operáciu svojho druhu v mierovej histórii krajiny. O prácu príde 21-tisíc zamestnancov v 16 krajinách sveta vrátane 9000 v Británii.

Vedenie firmy Thomas Cook oznámilo, že vstúpilo do "nútenej likvidácie". "Je nám veľmi ľúto, že sme neboli úspešní," uviedol dnes šéf spoločnosti Peter Fankhauser. Firma požiadala minulý týždeň o pomoc aj vládu v Londýne a počas posledných dní viedla horúčkovité rokovania s veriteľmi aj britskou vládou o finančnej pomoci.

Turistov v Tunisku nechceli pustiť z hotela. Majitelia sa obávali, že nedostanú zaplatené.

​

Jedna z najstarších a najväčších cestovných kancelárií sveta, ktorá bola založená v roku 1841, v sobotu požiadala o štátnu pomoc. K tomuto kroku pristúpila pod tlakom veriteľských bánk vrátane peňažných ústavov RBS a Lloyds, ktoré trvajú na tom, že firma musí nájsť 200 mil. libier pre prípad, že by potrebovala dodatočné peniaze počas zimného obdobia.

V júli spoločnosť Thomas Cook vypracovala podnikateľský plán, podľa ktorého potrebovala 900 mil. libier. Mala ich dostať od čínskej spoločnosti Fosun, skupiny veriteľov a niektorých ďalších investorov. Skupina veriteľských bánk si však potom objednala nezávislé preskúmanie a jej finančný poradca uviedol, že Thomas Cook bude potrebovať dodatočných 200 mil. libier nad rámec už doteraz požadovaných 900 miliónov.

If you are a Thomas Cook passenger still in the UK and yet to travel, please do not go to the airport as your flight will not be running.



Please visit our website, https://t.co/g4G2b6RlHc, for further information.#ThomasCook pic.twitter.com/YAf94iE4nf