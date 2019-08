Ženu zobudil čudný zvuk v uchu: VIDEO Nemôže uveriť, že sa to stalo práve jej

KANSAS CITY - Susie Torresovú zobudil minulý týždeň nepríjemný zvuk šíriaci sa v jej uchu. Škrabot udierajúci do bubienkov ju prinútil vyhľadať lekára, ktorý rýchlo odhalil, že sa jej v ušnom otvore usalašil pavúk. Američanka mala veľké šťastie, že ju hmyz neuštipol.

Pavúk z triedy Arachnida sa minulý utorok zahniezdil v uchu Susie Torresovej. „Bolo to také isté, ako keď sa vám do ucha dostane voda,“ hovorí Američanka. „Som alergička, tak som si myslela, že je to vedľajší účinok na nedávnu injekciu.“

Nepríjemný šramot v uchu ju nakoniec prinútil vyhľadať pomoc. „Zdravotná sestra mi nazrela do ucha a povedala mi, že tam mám nejaký hmyz. S prístrojom mi potom vytiahli z ucha pavúka.“

Bol to vraj veľmi nepríjemný pohľad, keď videla, že v uchu sa jej prevaľoval jedovatý hmyz veľký ako desaťcentová minca. „Neznášam pavúkov a stalo sa to práve mne. Doteraz neviem, ako, kedy a kde som k nemu prišla,“ hovorí Sussie.

Američanka mala v nešťastí aj obrovské šťastie, pretože ju jej nepozvaný hosť neuštipol. Pavúk z triedy Arachna môže totiž spôsobiť zimnicu a horúčku. „Odvtedy si na noc do uší dávam vatu, lebo nechcem, aby sa niečo podobné zopakovalo,“ uviedla pacientka. „Tiež si vytrasiem oblečenie, keď ho vytiahnem zo skrine a už nikdy si nenechám na dlážke peňaženku. Musím byť oveľa opatrnejšia.“