VIDEO Matka zdvihla dcérku (5) zo záchodu: Skoro odpadla, pár centimetrov ju delilo od tragédie

Smrtiaca kobra, ktorá môže dorásť do dĺžky takmer dva metre, bola skrútená do tvaru písmena U vo vnútornej časti záchodovej misy. Dcérka Julietty Roosovej použila toaletu bez toho, aby o tejto hrozbe vedela. Video zachytáva moment, keď na miesto činu pribehol Juliettin manžel. Hada sa pokúšal vytiahnuť von pomocou tyče na záclonu, ktorú narýchlo našiel. Kobra najprv skĺzla do vody v záchode, následne sa stratila v potrubí.

"Bolo to také desivé, nedeje sa to ani vo filmoch," uviedla vystrašená matka. Hada si všimla až po tom, ako dcéra skončila s vykonávaním potreby. Najprv zbadala jeho hlavu vykúkajúcu zo záchodovej misy. Oblial ju studený pot, ale nechcela, aby dcéra začala panikáriť, tak jej povedala, aby sa neotáčala. Rodina sa nachádzala v kempe v blízkosti mesta Brits v severozápadnej provincii. Na hada narazili vo verejnom záchode. "Myslel som si, že keď už, tak budeme čeliť nejakému pavúkovi. Ani by mi nenapadlo, že by to mohol byť had. Prešli mi zimomriavky po chrbte," vyhlásil otec dievčatka Johan pre spravodajský kanál News24.

"Pľuvajúce" kobry sú prudko jedovaté, ich jed je cytotoxický, preto spôsobuje masívny opuch a stratu tkaniva. Ide o najčastejšie sa vyskytujúci jedovatý druh plaza na východe Južnej Afriky. Vedenie kempu bolo o kobre informované, nie je ale známe, či ju aj bezpečne odstránili z toalety.