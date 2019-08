FOTO Žene sa v dome usadil gigantický pavúk: Chcela ho odstrániť, hotová katastrofa!

TOWNSVILLE - Mladá žena z Austrálie zažila po príchode domov neskutočný šok. V rohu izby sa totiž usídlil gigantický pavúk veľký ako dlaň dospelého človeka. Najprv ho chcela odstrániť sama, no bol nad jej sily, tak poprosila o radu užívateľov sociálnej siete. Toto nájsť doma, tak by asi väčšina z nás vzala nohy na plecia.

Laree Clarková z austrálskeho štátu Queensland sa ešte nikdy tak v živote nezľakla. Z jej domu si totiž spravil prechodné bydlisko chlpatý a hlavne mimoriadne veľký pavúk. Snažila sa ho nahnať do plastovej nádoby, ale nezmestil sa do nej. Obrátila sa preto s prosbou na Facebook. "Je tu niekto, kto by ho vedel odstrániť z môjho domu? Teraz!? Keď som sa k nemu priblížila s mobilom, vytasil na mňa svoje tesáky a pohol nohami. Môj bože!"

Zdroj: Facebook/Laree Clarke

Užívatelia sa predbiehali vo vtipných komentároch, pričom väčšina z nich Clarkovej vôbec nepomohla. Jeden jej radil, aby ho jednoducho podpálila, zatiaľ čo iný podotkol, že by mal pavúk začať prispievať na nájomné. Laree neskôr svoj príspevok aktualizovala, keď len doplnila, že pavúk je už preč.

Zdroj: Facebook/Laree Clarke

Išlo o jedinca z čeľade maloočkovitých, ktoré sa radia medzi najväčšie na svete. Spolu s nohami dorastajú až do dĺžky 30 centimetrov. V ľudských obydliach v Austrálii sa vyskytujú pomerne často a spôsobujú tak ľuďom poriadne šoky. Svoju korisť omračujú jedom, okrem toho hryzú, a to ako zvieratá tak aj ľudí. Ide o bolestivé zranenie, no pre človeka nepredstavuje veľké riziko.