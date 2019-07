VIDEO Mladík sa prejedol na smrť: Vážil takmer pol tony, v apríli ešte dokázal stáť na nohách

Argentínčan nazývaný Maxi sa stal známym po tom, ako sa prihlásil do televíznej relácie o chudnutí "Cuestion de Paso". Podarilo sa mu vtedy zhodiť viac ako sto kíl, z 213 kg na 98 kg. Vďaka svojej tvrdej práci sa dokonca stal celkovým víťazom spomínaného programu. Tiež sa dal dokopy so spolusúťažiacou Vanesou.

Od roku 2010 však Oliva začal opäť rapídne priberať, na konci roka vážil už takmer 250 kilogramov. A naberanie hmotnosti pokračovalo aj v ďalšom období, až dosiahlo hranicu takmer pol tony. "Môžete vidieť, ako veľmi som z tejto situácie zničený a unavený. Cítim veľkú vinu za to, že som si nedokázal udržať váhu. Začal som sa cítiť zle, preto som sa začal znovu prejedať a nedokázal som zastaviť svoje hlboké depresie," povedal Maximilian pred časom novinárom.

S manželkou Vanessou po schudnutí Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: Youtube/eltrece

Po tomto ťažkom období údajne strávil dva roky ležaním vo svojom dome v provincii Buenos Aires. V roku 2017 sa opäť prihlásil do šou o chudnutí. Producenti museli požiadať 70-členný záchranný tím, aby prebúral steny jeho domu, pretože v tom čase už bol príliš obézny na to, aby prešiel cez dvere. V apríli 2019 sa Maxi dokázal opäť postaviť na nohy a zo zdravotníckeho strediska doktora Carmillota odchádzal so slovami "som šťastný".

Zdroj: Youtube/eltrece

Ani tento pokus o premenu však nedopadol úspešne; mladík opäť pribral, až ho začiatkom tohto mesiaca jeho vlastná váha zahubila. Zanechal po sebe deväťročnú dcérku Valentinu a manželku Vanesu. Zamestnanci zdravotníckeho strediska aj hviezdy z televíznej šou vzdali Olivovi hold za neustálu snahu o zmenu.