Dôležité zistenie vedcov: Toto by si mal prečítať každý, kto má domáceho miláčika

Antropomorfizmus, teda tendencia prisudzovať ľudské rysy zvieratám, nikdy nezažil taký rozkvet ako od doby, čo vznikli sociálne siete. Fotografie a videá mačiek, psov, ale aj jašteríc, holubov či dokonca hmyzu v nás vzbudzujú pocit, že zvieratá milujú, myslia a žijú ako my. Stránka na facebooku pomenovaná Buzzfeed Animals má štyri milióny sledujúcich.

Štúdia zverejnená na stránkach amerického vedeckého časopisu PLoS One túto debatu ešte viac rozvírila. Ukázala, že papagáje ara držané v zajatí sčervenajú pri kontakte so svojou opatrovateľkou. Pokušenie predstaviť si, že sú vtáky zamilované do svojej chovateľky, je veľké.

Zdroj: Getty Images

"Tak ďaleko ale zachádzať nemôžeme," hovorí Aline Bertinová, expertka na správanie vtákov v Národnom ústave pre agronomický výskum (INRA), ktorá výskum uskutočnila. Avšak skutočnosť, že sa papagáj snaží upútať pozornosť chovateľky tým, že sa zavesí na klietku a poťahuje opatrovateľku za odev, naznačuje, že k nej prechováva pozitívne emócie. Iná štúdia, zverejnená v časopise Royal Society Open Science, ukázala, že kozy radšej počúvajú toho, kto sa usmieva, a utekajú pred zamračenými tvárami.

Vedci sa však obmedzujú na to, že radšej hovoria o emóciách, ktoré možno merať fyziologicky a ktoré trvajú len okamih, než o citoch. "Ľahko sa dá dokázať, že zviera má strach alebo je stresované, ale u veľkého množstva druhov je stále ťažké vedecky dokázať, že môžu byť šťastné," varuje Aline Bertinová.

Zdroj: Getty Images

Známy je prípad psa Hačikó z 20. rokov minulého storočia v Japonsku. Pes čakával na svojho pána, univerzitného profesora, na stanici Šibuja každý večer v rovnakú hodinu. V máji 1925 vedec zomrel pri práci. Pes potom na svojho pána napriek tomu každý deň čakal, a to po dobu desať rokov.

Čo sa dialo v jeho hlave? Keby vedci boli schopní v medzivojnovej dobe zmerať úroveň oxytocínu, možno by mohli dokázať, že pes mal neobyčajné city k svojmu pánovi.

Japonskí a britskí vedci v rokoch 2015 a 2016 preukázali, že psy a mačky vylučujú oxytocín, hormón lásky a dôvery, rovnako ako ľudia. Keď psa jeho majiteľ chváli a láska, môže úroveň oxytocínu u psa stúpnuť až o 57 percent. U šeliem to je len 12 percent. To potvrdzuje všetky názory, že sa mačky o ľudí príliš nestarajú.

Zdroj: gettyimages.com

Vylučovanie oxytocínu je vzájomné a deje sa prostredníctvom pohľadu: vedci ukázali, že hladina hormónu u človeka stúpa potom, čo sa hral so svojím štvornohým priateľom.

Vedkyňa Véronique Servaisová kritizuje paradox v našom chápaní zvierat. V 60. rokoch študoval primatológ Harry Harlow materinskú lásku u makakov rhesus. Preukázal, že malé makaky, ktoré prišli o svoju matku, boli postihnuté vážnymi patologickými zmenami správania. "Tieto štúdie boli vedené preto, aby vypovedali o materskej láske u ľudí!" diví sa Véronique Servaisová. "Vidíte ten paradox? Pozorujeme opice, aby sme vyvodili závery o láske dojčaťa k matke, ale odmietame hovoriť o láske u opíc," dodáva.