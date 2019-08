Najbizarnejšia sťažnosť tohto leta! Manželia sa šli v hotelovej izbe zblázniť, dôvod vás šokuje

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ZELL AM SEE - Manželia z Mníchova sa na dovolenke v rakúskom Zell am See v hoteli sťažovali na príliš hlučné štebotanie vtákov a žiadali vrátenie peňazí. Vtáčie cvrlikanie bolo pre dvojicu dokonca tak neznesiteľné, že z miesta pobytu odišla o deň skôr, informoval o tom server oe24.at.