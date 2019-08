Ďalší prípad uhryznutia jedovatým pavúkom na Záhorí: FOTO Juraj skončil na pohotovosti s infúziami

"Chcel by som reagovať na článok o uštipnutí pradiarky pestrej. Mne sa stala tá istá vec. Včera v noci ma v posteli uštipol pavúk. Po chvíli ma kúsnutie začalo viacej páliť a bolieť a začala mi tŕpnuť ruka. Podarilo sa mi pavúka chytiť a na pohotovosti v Malackách mi potvrdili, že sa jedná o pradiarku pestrú. Podali mi infúzie a prepustili domov," opísal v utorok pre Topky svoju skúsenosť Juraj.

Poslal nám aj fotografiu chyteného pavúka s radou, aby si ľudia dávali väčší pozor, keďže toto leto ide už o druhý medializovaný incident, kedy sa uhryznutie pradiarkou neskončilo iba drobnou kožnou reakciou, ale návštevou lekára.

Zdroj: Tip čitateľa/Juraj

Na udalosť sme sa opýtali aj Nemocnice Malacky, ktorá nám Jurajove slová potvrdila. "Informáciu o ošetrení pána Juraja v našej nemocnici môžem potvrdiť. Z 5. na 6. augusta bol v našej nemocnici ošetrený na uštipnutie pavúkom. Je to celkovo druhý prípad uštipnutia jedovatým pavúkom, ktorý sme v tomto letnom období v našej nemocnici zaregistrovali. Obaja pacienti boli po ošetrení prepustení do domáceho liečenia a sú mimo ohrozenia života," uviedla Gabriela Bartková Kalafus, hovorkyňa a PR špecialistka pre Nemocničnú a.s.

Prvým prípadom bolo uhryznutie ženy (37) počas rodinného posedenia v Stupave. Tú pradiarka pestrá uhryzla do prsta, ktorý nielenže začal krvácať, ale dostavili sa aj ďalšie zdravotné problémy. Obeť sa od bolesti zvíjala na zemi a rodina jej zavolala záchranku. „Kým prišla sanitka, začala jej tŕpnuť celá ruka. Zdravotníci jej pichli pár injekcií a zobrali ju do nemocnice v Malackách. V sanitke jej začali tŕpnuť aj spodné končatiny a prestala komunikovať," popísala vtedy jej sestra.

Keďže nejde o každodennú udalosť, medzi Slovákmi začal narastať strach, no Spolok chovateľov jedovatých pavúkov a hadov si nemyslí, že treba šíriť paniku. Vo svojom oznámení na sociálnej sieti uviedol, že daný druh pavúka "nie je taký nebezpečný pre spoločnosť, ako sa o ňom medializuje a uvádza v príspevkoch, ba dokonca nepatrí medzi útočné agresívne druhy, ktoré by len tak z ničoho nič jednali okamžitým útokom na človeka".

Zdroj: Getty Images ​

"Každý človek reaguje na živočíšne toxíny rôznym spôsobom. Pani bola viac precitlivelá na toxíny. U niekoho to zase nemusí nič spôsobiť, poprípade ľahký opuch. Medzi bežné reakcie u väčšiny ľudí patria: bolesť v mieste zásahu, opuch, dočasná paralýza, tŕpnutie, veľmi vzácne horúčka a u veľmi citlivých celkové príznaky otravy. Alergickí ľudia na živočíšne jedy to môžu znášať veľmi zle," vysvetlil spolok.

Preto sa pri stretnutí s pradiarkou odporúča nechať ju na pokoji, nedráždiť ju rukou a ani neštuchať do nej prstom. Pri nájdení v bytových priestoroch ju stačí prikryť téglikom (alebo väčším pohárom), uzavrieť a vypustiť ďaleko od domova.