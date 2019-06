Túto vec by ste nikdy nemali robiť s vibrátorom, inak môžete skončiť vo väzení

LONDÝN - Ak sa chystáte na dovolenku, svoje erotické hračky radšej nechajte doma. V opačnom prípade vám v niektorých krajinách hrozí väzenie, predovšetkým v Saudskej Arábii či Vietname. Je preto dôležité prekontrolovať zákony štátu, do ktorého sa chystáte vycestovať, ešte pred odchodom.

Britský výrobca erotických hračiek, spoločnosť Carvaka, vyzýva ľudí, aby si pred odchodom do neznámej krajiny poriadne preštudovali jej zákony. Vibrátory totiž nie sú povolené vo všetkých štátoch sveta. Ak by ste si ho vzali napríklad do Malajzie alebo na Maledivy, môžete mať problém s políciou.

"Vieme, že veľa ľudí sa na svoje erotické hračky zvykne naviazať, môže byť preto ťažké bez nich vydržať týždeň či dokonca dlhšie. V mnohých krajinách však platí zákaz vibrátorov, je preto dôležité, aby boli ľudia pred cestou informovaní," odkazujú špecialisti zo spomínanej firmy.

Zdroj: Getty Images

Medzi krajiny, kde sú zakázané erotické hračky, patria:

1. Maledivy

V tejto oblasti patria vibrátory do kategórie "pornografického materiálu", ktorý miestna colná služba úplne zakazuje.

2. Saudská Arábia

Aj tu sú sexuálne hračky považované za pornografický materiál, kompetentní vám ich preto môžu zabaviť. Zakázané sú dokonca aj masážne prístroje, ktoré vyzerajú nemorálne.

3. Malajzia

Malajzijský trestný zákonník uvádza, že každý, kto predáva, distribuuje alebo vlastní "obscénnu knihu, brožúru, papier, kresbu, maľbu alebo figúrku, alebo akýkoľvek iný obscénny objekt, bude buď potrestaný odňatím slobody na tri roky, alebo pokutou, alebo obomi z uvedeného".

4. Spojené arabské emiráty

Zatiaľ čo sú Spojené arabské emiráty plné pôsobivých mrakodrapov a plážových rezortov, je ťažké nájsť tam erotické hračky, pretože sú zakázané. V roku 2010 tam bola zadržaná žena s dieťaťom, pretože podľa úradníkov detská pomôcka na plávanie pripomínala erotickú hračku.

5. Thajsko

V Thajsku sú erotické hračky zakázaných tovarom, preto do neho nesmú byť dovážané.

6. Vietnam

V roku 2011 Generálne riaditeľstvo vietnamskej colnej správy oznámilo, že do krajiny nie je možné dovážať erotické hračky. Cestujúci, ktorí ich budú držať vo svojich batožinách, ich budú musieť odovzdať colným úradníkom. Hračky im vrátia až pri odchode späť do domovskej krajiny.

7. India

Ani "krajina kama sutry" neakceptuje erotické hračky. V indickom trestnom zákonníku sa píše, že každá kniha, postava, kresba alebo predmet je považovaný za obscénny, ak v človeku vzbudzuje sexuálne myšlienky alebo správanie. Nie sú povolené ani objekty falického tvaru.