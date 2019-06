Oslovila vás miniséria Černobyľ? TOP filmy o jadrových výbuchoch a vojne, z ktorých mrazí!

BRATISLAVA - Aj keď sa miniséria o Černobyle skončila už pred týždňom, napriek tomu v nás zanechala množstvo desivých a mrazivých pocitov doteraz. Ako by aj nie, keď si mnohí až teraz uvedomili, čomu všetkému musel svet čeliť po havárii v jadrovej elektrárni. My vám teraz prinášame výber filmov, ktoré naznačujú, ako by vyzerala jadrová vojna... Je vlastne šťastie, že sme sa doteraz tomu vyhli a bude zázrak, ak tomu nikdy nebudeme čeliť.