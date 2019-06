Štyri jednoduché veci, ktoré vás urobia šťastnejšími, než keby ste vyhrali v lotérii

Doktor Sanjiva Chopru tvrdí, že hľadanie šťastia vo výherných žreboch a v túžbe po výhre v lotérii je obrovský krok vedľa. "Ľudia si myslia, že ak vyhrajú 20 miliónov alebo budú mať vilu s obrovským bazénom, tak budú šťastní. Ale vôbec to tak nie je," hovorí. Žiadny majetok nie je podľa neho kľúčom k šťastnému a spokojnému životu a ak si to myslíme, sme na omyle. Pre šťastný život vraj stačí, ak budeme mať v živote štyri jednoduché veci. Ktoré to sú?

Odpustenie

Odpúšťanie oslobodzuje od záťaže nenávisti a iných nezdravých emócií. Práve tie majú negatívny vplyv na vaše šťastie. Choprove slová potvrdzujú aj výsledky štúdie, v ktorých je uvedené, že ľudia neschopní odpúšťania sú náchylnejší na infarkt, trpia úzkosťami a depresiami.

Zdroj: Getty Images

Rozdávanie

Prispievanie do charitatívnych organizácií a darovanie peňazí na správny účel je tiež jednou z vecí, ktoré nás môžu robiť šťastnými a naplnia nás pozitívnymi emóciami.

Vďačnosť

"Ak nepoznáte jazyk vďačnosti, nikdy nebudete hovoriť o šťastí," myslí si Sanjiv, podľa ktorého je dôležité, aby sme ďakovali aj za tie najbežnejšie veci, ktoré v živote dostávame. Vtedy si uvedomíme, koľko pozitívnych záležitostí nás denne stretáva, čo v nás prirodzene vyvolá pocit šťastia.

Zdroj: Getty Images

Rodina a priatelia

Správni priatelia a chápajúca rodina sú kľúčom k životnému šťastiu. Múdro si vyberajte kamarátov a oslavujte s nimi všetko dobré, hoci aj maličkosti.