Gynekologička varuje pred šialenou praktikou: Ženy, prestaňte si vysávať vagínu!

Každá žena vie, aká dokáže byť menštruácia nepríjemná. Netreba však zachádzať do extrémov tak, ako to urobili dve pacientky hospitalizované v nemocnici v americkom štáte Washington. Podľa slov zdravotnej sestry použili vysávač na to, aby si vysali krv z maternice a predčasne tak ukončili krvácanie. "Vysajete si oveľa viac než menštruačnú krv," napomína sestra na Twitteri.

Ladies... Please stop using your vacuum hose to end your period early. You're gonna wind up sucking out a lot more than blood! There were 2 cases of this so far this week and both women had to be admitted. Just... STOP!