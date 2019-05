Pravdy verzus mýty o chrípke a prechladnutí: Áno, v TOMTO sa naše babičky naozaj nemýlili!

Zostať zdravý počas celého roka, fungovať a tešiť sa zo života bez liekov, vreckoviek a polihovania v posteli je túžba každého z nás. Baktérie a vírusy však na nás číhajú v každom ročnom období a "zaručených" spôsobov, ako sa im vyhnúť, prípadne ich zlikvidovať, je naozaj veľa. Sú však naozaj účinné? Alebo ide iba o obyčajné mýty, ktoré sa posúvajú z generácie na generáciu a v praktickom boji s chorobou naozaj nezmôžu veľa? Lekári, dietológovia a virológovia uviedli na pravú mieru viaceré z nich. Tu sú:

Dajte si jedno jablko denne a nebudete mať chrípku - MÝTUS

Výsledky výskumu vedcov z univerzity v Južnej Karolíne potvrdili, že šupka z červených jabĺk obsahuje quercetin, ktorý má silný protizápalový účinok posilňujúci imunitný systém. "Zvyčajne sa s najvyšším antioxidačným účinkom spája bobuľovité ovocie. Keď ale porovnáme pomer antioxidantov obsiahnutý v pol šálke čučoriedok s jedným jablkom, vyššie hodnoty má práve jablko. Veľmi rada by som povedala, že jedno jablko denne vás ochráni pred chrípkou, ale to naozaj nemôžem, pretože ide o mýtus. Ak sa chcete udržať fit, musíte zjesť denne aspoň dva kúsky čerstvého ovocia," povedala austrálska dietologička Geraldine Georgeouová.

Chrípková vakcína spôsobuje chrípku - MÝTUS

Toto je podľa virológa Alana Hampsona stopercentný mýtus. Vakcína totiž neobsahuje žiadny živý vírus. Po jej aplikovaní sa síce môžu prihlásiť horúčky alebo bolesť v ramene, ale je to iba preto, lebo vaše telo reaguje na očkovaciu látku a buduje si protilátky.

Chirurgická rúška bráni šíreniu baktérií - PRAVDA

Ten, kto nosí rúšku, síce vyzerá zvláštne, ale robí dobre. Ide totiž o účinný spôsob, ako sa brániť práve pred nachladnutím a chrípkou. "Neexistuje jednoznačná liečba pre 90 bežných vírusov spôsobujúcich prechladnutie. Ale rúška je spôsob, ako sa pred týmto ochorením účinne brániť," tvrdí profesorka Raina MacIntyreová z univerzity v Novom Južnom Walese. Pri používaní rúšky je ale potrebné dbať na zvýšenú hygienu, dávať si ju na tvár čistými rukami a rozhodne si ňou neutierať oči.

Kašeľ a kýchanie šíri choroby - PRAVDA

Ide o fakt, ktorí viacerí podceňujú a kašeľ a kýchanie vnímajú skôr ako nepríjemný a rušivý element. Svoje okolie ale týmto spôsobom ľahko nakazíte vírusovým ochorením a obzvlášť nebezpečný je v uzatvorených priestoroch, ako napríklad v kancelárii. "Hotovým nešťastím je aj to, keď prídete do kontaktu s kontaminovanými rukami, do ktorých si práve niekto odkašľal alebo kýchol," upozorňuje doktor Ronald McCoy z vysokej školy praktických lekárov v Austrálii.

Vyraziť von s mokrými vlasmi alebo oblečením spôsobuje nachladnutie - MÝTUS

Ak zmoknete, pravdepodobne vám bude chladnejšie, ale nemusíte hneď ochorieť. "Chlad nemusí byť spúšťačom ochorenia. Ak by to tak bolo, tak by boli všetci v Antarktíde chorí," hovorí Hampson. Prechladnutie spôsobuje vírus vdýchnutý nosom alebo ústami, prípadne môže do tela preniknúť aj tak, že si rukami pretriete oči.

Kuracia polievka pomôže pri prechladnutí - PRAVDA

Už naše babičky a mamičky tvrdili, že tanier kuracieho vývaru je chutným liekom proti prechladnutiu, ktoré je výsledkom infekcie horných dýchacích ciest. Štúdia doktora Stephena Rennarda z Univerzity v Nebraske to potvrdila. Kurací vývar má skutočne protizápalové vlastnosti a zároveň účinne eliminuje pohyb bielych krviniek a reguluje tak tok hlienu nahromadeného v pľúcach a v nose. Ide o kombináciu proteínov a zeleniny plnú antioxidantov, ktoré môžu pri chrípke zafungovať ako zázračný liek.

Vitamín C, zinok a echinacea môžu pomôcť pri nachladnutí - MÝTUS

Mnohí ľudia považujú vitamín C alebo echinaceu za prevenciu proti prechladnutiu a chrípke. Podľa Hampsona však neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz o tom, že užívanie týchto výživových doplnkov bráni prechladnutiu alebo podstatne zníži jeho trvanie. Ide teda o mýtus.

Stres zvyšuje riziko ochorenia - MÝTUS

"To, čo spôsobuje prechladnutie, sú baktérie, nie stres," hovorí lekár McCoy. Chronický stres je príčinou úzkosti, depresie alebo syndrómu vyhorenia. Tieto pocity môžu komplikovať liečbu nachladnutia alebo chrípky, ale nie sú ich spúšťačom.

Prechladnutie je možné vypotiť - MÝTUS

Keď sa cítite mdlý, ste ochotní urobiť čokoľvek, len aby ste sa zbavili bolesti alebo upchatého nosu. Mnohí to riešia horúcim kúpeľom, ale ide o krok, ktorý vám prinesie iba dočasnú úľavu. Vypotiť sa jednoducho nestačí. Naše telo prirodzene navýši telesnú teplotu, aby sa bránilo ochoreniu a zahrievať ho je zbytočné.

Pravidelné cvičenie ako prevencia proti prechladnutiu - PRAVDA

Pravidelná fyzická aktivita môže podporiť imunitné funkcie a znížiť riziko infekcií horných dýchacích ciest. Potvrdili to aj výsledky výskumu z laboratória Human Performance Lab v USA. Ak ste však prechladnutí alebo cítite prvé príznaky chrípky, dajte si s cvičením pauzu.